Вчені зробили справжній прорив у палеонтології, залучивши до досліджень штучний інтелект.

Новий застосунок DinoTracker дозволяє ідентифікувати сліди динозаврів за допомогою звичайного смартфона. Ця технологія не лише допомагає фахівцям, а й дає змогу кожному охочому відчути себе дослідником давнини.

Результати дослідження, опубліковані в журналі PNAS, свідчать, що ШІ може вирішити загадки, над якими вчені билися десятиліттями. До розробки долучилися фахівці з дослідницького центру Гельмгольца в Берліні та Единбурзького університету.

Як працює DinoTracker

Процес ідентифікації став максимально простим: користувачеві достатньо завантажити фото або ескіз відбитка лапи динозавра у застосунок.

За лічені секунди система аналізує зображення та видає обґрунтований висновок про те, якій саме тварині міг належати цей слід. Раніше палеонтологи десятиліттями сперечалися щодо походження тих чи інших відбитків.

Проблема полягала в тому, що з часом сліди деформуються через ерозію або особливості ґрунту, а людська інтерпретація часто буває суб’єктивною. Штучний інтелект допомагає уникнути цих помилок.

Щоб навчити систему, дослідники використали майже 2 тис. реальних викопних слідів та мільйони симуляцій, що відтворювали різні варіанти пошкоджень та спотворень відбитків.

ШІ навчився оцінювати вісім ключових характеристик, серед яких розмах пальців, положення п’яти та розподіл ваги під час ходьби. Під час тестів алгоритм продемонстрував точність у 90%, що збігається з висновками провідних експертів.

Птахи з’явилися раніше, ніж вважалося

Одне з найбільш приголомшливих відкриттів стосується слідів, яким понад 200 млн років. Штучний інтелект виявив разючу схожість між деякими давніми відбитками та структурою лап сучасних і вимерлих птахів.

Це може означати, що птахи або їхні найближчі предки з’явилися на десятки мільйонів років раніше, ніж вважалося раніше. Інше можливе пояснення полягає в тому, що деякі ранні динозаври мали лапи, дуже схожі на пташині, без прямого еволюційного зв’язку з сучасними птахами.

Також ШІ допоміг пролити світло на загадкові сліди з острова Скай у Шотландії, пише SciTechDaily. Дослідження показало, що вони можуть належати найдавнішим відомим родичам качкодзьобих динозаврів, які мешкали в лагунах близько 170 мільйонів років тому.

Наука доступна кожному

За словами професора Стіва Брусатті з Единбурзького університету, використання комп’ютерних мереж у палеонтології – це об’єктивний метод класифікації, якого галузі бракувало понад століття.

Технологія не лише прискорює польові дослідження, а й відкриває науку для широкого загалу.

Тепер будь-хто з камерою та цікавістю до історії планети може стати частиною великого наукового процесу, допомагаючи збирати дані про життя та пересування динозаврів по всій Землі.

