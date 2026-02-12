Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, получила патент на технологию, позволяющую искусственному интеллекту поддерживать активность в соцсетях вместо реального человека.

Система сможет ставить лайки, писать комментарии и даже отвечать на сообщения, когда владелец аккаунта устроил себе цифровой детокс или ушел из жизни.

Как будет работать цифровой двойник

В основе разработки лежит большая языковая модель (LLM), которую будут обучать на персональных данных конкретного пользователя. ИИ проанализирует историю постов, комментариев и реакций, чтобы понять манеру общения человека.

Цель такой технологии — заполнить пустоту, которая возникает у подписчиков, когда активный пользователь внезапно исчезает с платформы.

В патенте указано, что отсутствие контента негативно влияет на опыт других пользователей, а в случае смерти автора это влияние является необратимым.

Цифровой клон сможет не только отвечать на комментарии под публикациями и реагировать на контент друзей. Также он способен общаться в личных сообщениях и симулировать аудио- и видеозвонки.

Автором патента является технический директор Meta Эндрю Босворт. Несмотря на получение документа, официальный представитель компании заявил, что на данный момент Meta не планирует немедленное внедрение этой технологии. Патенты часто регистрируют только для фиксации концепции.

Бизнес на горе или помощь близким

Идея “технологий горя” (grief tech) не нова. Несколько стартапов, таких как Replika или You, Only Virtual, уже предлагают создать чат-ботов для общения с умершими близкими.

Даже Марк Цукерберг в 2023 году упоминал, что виртуальные аватары могут помочь людям пережить утрату.

Однако эксперты видят в этом не только гуманитарную миссию. Профессор права Эдина Харбинья из юридической школы Университета Бирмингема отмечает, что для Meta это прежде всего способ повысить вовлеченность: больше контента и активности означает больше данных для обучения будущих моделей ИИ.

Этические и философские риски

Разработка вызывает немало вопросов о приватности после смерти. Социологи предупреждают, что подобные боты-призраки могут мешать естественному процессу скорби.

– Одна из задач горя – принять фактическую утрату. Пусть мертвые остаются мертвыми. Попытка вернуть их с помощью ИИ создает опасную иллюзию и путаницу, – считает профессор социологии Вирджинского университета Джозеф Дэвис.

Помимо этического аспекта, остается открытым вопрос технической точности: сможет ли ИИ различить стиль общения пользователя в деловой переписке и, например, в комментариях под шутками в Instagram.

