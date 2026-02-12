Компанія Meta, якій належать Facebook та Instagram, отримала патент на технологію, що дозволяє штучному інтелекту підтримувати активність у соцмережах замість реальної людини.

Система зможе ставити лайки, писати коментарі та навіть відповідати на повідомлення, коли власник акаунта влаштував собі цифровий детокс або пішов із життя.

Як працюватиме цифровий двійник

В основі розробки лежить велика мовна модель (LLM), яку навчатимуть на персональних даних конкретного користувача. ШІ проаналізує історію постів, коментарів та реакцій, щоб зрозуміти манеру спілкування людини.

Мета такої технології – заповнити порожнечу, яка виникає у підписників, коли активний користувач раптово зникає з платформи.

У патенті зазначено, що відсутність контенту негативно впливає на досвід інших юзерів, а у випадку смерті автора цей вплив є незворотним.

Цифровий клон зможе не тільки відповідати на коментарі під публікаціями та реагувати на контент друзів. Також він здатний спілкуватися в особистих повідомленнях й симулювати аудіо- та відеодзвінки.

Автором патенту є технічний директор Meta Ендрю Босворт. Попри отримання документа, офіційний представник компанії заявив, що наразі Meta не має планів щодо негайного впровадження цієї технології. Патенти часто реєструють лише для фіксації концепції.

Бізнес на горюванні чи допомога близьким

Ідея “технологій горювання” (grief tech) не є новою. Кілька стартапів, як-от Replika чи You, Only Virtual, вже пропонують створити чат-ботів для спілкування з померлими близькими.

Навіть Марк Цукерберг у 2023 році згадував, що віртуальні аватари можуть допомогти людям пережити втрату.

Однак експерти вбачають у цьому не лише гуманітарну місію. Професорка права Едіна Харбинья з юридичної школи Університету Бірмінгема зазначає, що для Meta це насамперед спосіб підвищити залученість: більше контенту та активності означає більше даних для навчання майбутніх моделей ШІ.

Етичні та філософські ризики

Розробка викликає чимало запитань щодо приватності після смерті. Соціологи попереджають, що подібні боти-привиди можуть заважати природньому процесу горювання.

– Одне із завдань горя – прийняти фактичну втрату. Нехай мертві залишаються мертвими. Спроба повернути їх за допомогою ШІ створює небезпечну ілюзію та плутанину, – вважає професор соціології Вірджинського університету Джозеф Девіс.

Окрім етичного аспекту, залишається відкритим питання технічної точності: чи зможе ШІ розрізнити стиль спілкування користувача в діловому листуванні та, наприклад, у коментарях під жартами в Instagram.

