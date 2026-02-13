Безос бросает вызов Маску: Европа запустила ракету со спутниками Amazon
Европейское космическое агентство запустило в четверг, 12 февраля, самую мощную версию ракеты Ariane 6, чтобы вывести на орбиту еще десятки спутников Amazon Leo. Таким образом Джефф Безос усиливает конкуренцию с компанией Starlink Илона Маска.
Тяжелая ракета, оснащенная четырьмя ускорителями, стартовала около 13:45 по местному времени с космодрома Европейского космического агентства во Французской Гвиане.
Ракета несла 32 спутника для низкоорбитальной группировки Amazon.com Inc., которая будет обеспечивать интернет-соединение.
Этот запуск является первым из 18 запланированных запусков европейской ракеты для поддержки развертывания сети Amazon, которая будет конкурировать со Starlink от SpaceX. Amazon хочет построить систему из более чем 3 200 единиц.
Today’s launch of the first four-booster version of Ariane 6, operated by @Arianespace, took 32 satellites for @Amazonleo to low-Earth orbit. This success confirms Europe’s readiness in heavy-lift capability and is key to ensuring autonomous access to space for Europeans.…
— European Space Agency (@esa) February 12, 2026
Ariane 6, построенная совместным предприятием Airbus SE-Safran SA ArianeGroup SAS, является центральным элементом амбициозных космических планов континента.
Миссия в четверг была первым запуском варианта Ariane 64, который может вывести на низкую околоземную орбиту более 20 тонн полезного груза. Это вдвое больше, чем у предыдущей модели Ariane 62.
Ariane 6 потерпела неудачу во время своего дебютного запуска в 2024 году, когда аномалия привела к отключению вспомогательного силового агрегата. Четыре последующие миссии в 2025 году прошли успешно.
Фото: Европейское космическое агентство