Европейское космическое агентство запустило в четверг, 12 февраля, самую мощную версию ракеты Ariane 6, чтобы вывести на орбиту еще десятки спутников Amazon Leo. Таким образом Джефф Безос усиливает конкуренцию с компанией Starlink Илона Маска.

Европа запустила ракету со спутниками Amazon

Тяжелая ракета, оснащенная четырьмя ускорителями, стартовала около 13:45 по местному времени с космодрома Европейского космического агентства во Французской Гвиане.

Ракета несла 32 спутника для низкоорбитальной группировки Amazon.com Inc., которая будет обеспечивать интернет-соединение.

Сейчас смотрят

Этот запуск является первым из 18 запланированных запусков европейской ракеты для поддержки развертывания сети Amazon, которая будет конкурировать со Starlink от SpaceX. Amazon хочет построить систему из более чем 3 200 единиц.

Today’s launch of the first four-booster version of Ariane 6, operated by @Arianespace, took 32 satellites for @Amazonleo to low-Earth orbit. This success confirms Europe’s readiness in heavy-lift capability and is key to ensuring autonomous access to space for Europeans.… — European Space Agency (@esa) February 12, 2026

Ariane 6, построенная совместным предприятием Airbus SE-Safran SA ArianeGroup SAS, является центральным элементом амбициозных космических планов континента.

Миссия в четверг была первым запуском варианта Ariane 64, который может вывести на низкую околоземную орбиту более 20 тонн полезного груза. Это вдвое больше, чем у предыдущей модели Ariane 62.

Ariane 6 потерпела неудачу во время своего дебютного запуска в 2024 году, когда аномалия привела к отключению вспомогательного силового агрегата. Четыре последующие миссии в 2025 году прошли успешно.

Фото: Европейское космическое агентство

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.