Європейське космічне агентство запустило в четвер, 12 лютого, найпотужнішу версію ракети Ariane 6, щоб вивести на орбіту ще десятки супутників Amazon Leo. Таким чином Джефф Безос посилює конкуренцію з компанією Starlink Ілона Маска.

Європа запустила ракету із супутниками Amazon

Важка ракета, оснащена чотирма прискорювачами, стартувала близько 13:45 за місцевим часом з космодрому Європейського космічного агентства у Французькій Гвіані.

Ракета несла 32 супутники для низькоорбітального угруповання Amazon.com Inc., яке забезпечуватиме інтернет-з’єднання.

Цей запуск є першим із 18 запланованих запусків європейської ракети для підтримки розгортання мережі Amazon, яка конкуруватиме зі Starlink від SpaceX. Amazon хоче побудувати систему з понад 3 200 одиниць.

Today’s launch of the first four-booster version of Ariane 6, operated by @Arianespace, took 32 satellites for @Amazonleo to low-Earth orbit. This success confirms Europe’s readiness in heavy-lift capability and is key to ensuring autonomous access to space for Europeans.… — European Space Agency (@esa) February 12, 2026

Ariane 6, побудована спільним підприємством Airbus SE-Safran SA ArianeGroup SAS, є центральним елементом амбіційних космічних планів континенту.

Місія в четвер була першим запуском варіанту Ariane 64, який може вивести на низьку навколоземну орбіту понад 20 тонн корисного вантажу. Це вдвічі більше, ніж у попередньої моделі Ariane 62.

Ariane 6 зазнала невдачі під час свого дебютного запуску в 2024 році, коли аномалія призвела до відключення допоміжного силового агрегату. Чотири наступні місії в 2025 році пройшли успішно.

Фото: Європейське космічне агентство

Джерело : Bloomberg

