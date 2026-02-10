Основатель компании SpaceX Илон Маск объявил о кардинальном пересмотре планов по освоению космоса.

Несмотря на предыдущие обещания высадиться на Марсе уже в 2026 году, миллиардер делает ставку на создание на Луне города с потенциалом самостоятельного развития.

Почему Луна стала приоритетом

В своем посте в соцсети X Маск объяснил, что главной причиной изменений стала логистика.

Сейчас смотрят

Путешествия на Марс возможны только раз в 26 месяцев, когда планеты расположены ближе всего друг к другу, а сам перелет длится полгода. Зато на Луну можно запускать ракеты каждые десять дней, а путешествие занимает всего сутки.

По словам Маска, такая частота полетов позволит компании гораздо быстрее совершенствовать технологии и строить инфраструктуру.

На спутнике Земли планируют построить саморазвивающиеся базы и заводы, которые должны стать фундаментом для будущей цивилизации.

Что будет с планами на Марс

Несмотря на смену фокуса, Марс остается в планах SpaceX, но сроки существенно сдвинулись. Если в 2020 году Маск был уверен в высадке людей на Красную планету до 2026-го, то сейчас начало строительства марсианского города прогнозируют только через пять-семь лет.

Миллиардер подчеркнул, что его главная цель — обезопасить будущее человеческой цивилизации, и путь через Луну пока является наиболее рациональным и быстрым.

Важным этапом в реализации новых амбициозных планов стало приобретение компанией SpaceX стартапа xAI, который занимается разработкой искусственного интеллекта (в частности чат-бота Grok). Напомним, что в марте 2025 года xAI также выкупила платформу X.

Маск назвал эту сделку попыткой создать наиболее амбициозную вертикально интегрированную инновационную систему, которая объединит искусственный интеллект, ракеты, спутниковый интернет Starlink, прямую мобильную связь и глобальную информационную платформу как на Земле, так и за ее пределами.

Читайте также
Рекорд на фоне парада планет: Маск готовит SpaceX к историческому выходу на биржу
Ілон Маск найбагатша людина світу

Источник: Business Insider

Связанные темы:

SpaceXІлон МаскАфіша на місяцьПоліт на Марс
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.