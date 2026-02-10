Основатель компании SpaceX Илон Маск объявил о кардинальном пересмотре планов по освоению космоса.

Несмотря на предыдущие обещания высадиться на Марсе уже в 2026 году, миллиардер делает ставку на создание на Луне города с потенциалом самостоятельного развития.

Почему Луна стала приоритетом

В своем посте в соцсети X Маск объяснил, что главной причиной изменений стала логистика.

Сейчас смотрят

For those unaware, SpaceX has already shifted focus to building a self-growing city on the Moon, as we can potentially achieve that in less than 10 years, whereas Mars would take 20+ years. The mission of SpaceX remains the same: extend consciousness and life as we know it to… — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026

Путешествия на Марс возможны только раз в 26 месяцев, когда планеты расположены ближе всего друг к другу, а сам перелет длится полгода. Зато на Луну можно запускать ракеты каждые десять дней, а путешествие занимает всего сутки.

По словам Маска, такая частота полетов позволит компании гораздо быстрее совершенствовать технологии и строить инфраструктуру.

На спутнике Земли планируют построить саморазвивающиеся базы и заводы, которые должны стать фундаментом для будущей цивилизации.

Что будет с планами на Марс

Несмотря на смену фокуса, Марс остается в планах SpaceX, но сроки существенно сдвинулись. Если в 2020 году Маск был уверен в высадке людей на Красную планету до 2026-го, то сейчас начало строительства марсианского города прогнозируют только через пять-семь лет.

Миллиардер подчеркнул, что его главная цель — обезопасить будущее человеческой цивилизации, и путь через Луну пока является наиболее рациональным и быстрым.

Важным этапом в реализации новых амбициозных планов стало приобретение компанией SpaceX стартапа xAI, который занимается разработкой искусственного интеллекта (в частности чат-бота Grok). Напомним, что в марте 2025 года xAI также выкупила платформу X.

Маск назвал эту сделку попыткой создать наиболее амбициозную вертикально интегрированную инновационную систему, которая объединит искусственный интеллект, ракеты, спутниковый интернет Starlink, прямую мобильную связь и глобальную информационную платформу как на Земле, так и за ее пределами.

Источник : Business Insider

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.