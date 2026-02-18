Развитие ИИ и облачных решений: Украина начинает новый этап сотрудничества с Microsoft
- Минцифры подписало меморандум о сотрудничестве с Microsoft.
- Партнерство предусматривает развитие цифровой инфраструктуры и ИИ-экосистемы.
- Украина продолжит интеграцию продуктов Microsoft в госсекторе.
Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Microsoft.
Документ предусматривает развитие цифровой инфраструктуры, внедрение инновационных технологий и укрепление экосистемы искусственного интеллекта в Украине.
В министерстве отмечают, что для государства важно, чтобы международные технологические лидеры не только предоставляли услуги, но и становились частью украинской экосистемы.
– Продолжение сотрудничества с Microsoft – это четкий сигнал для инвесторов: несмотря на войну, Украина остается надежным партнером и местом для инноваций. Вместе мы укрепляем киберустойчивость, расширяем доступ к цифровым услугам и открываем новые возможности для инновационного будущего, – подчеркнул и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков.
Основные направления партнерства
Меморандум предусматривает конкретные шаги в нескольких ключевых сферах:
- внедрение облачных и гибридных решений;
- развитие современной и безопасной ИТ-инфраструктуры;
- усиление ИИ-экосистемы, инфраструктуры и интеграции ИИ-решений;
- внедрение цифровых решений в сфере инноваций и новейших технологий;
- улучшение цифровых навыков.
Руководитель Microsoft в Украине и странах Балтии Евгений Кагановский отметил, что Украина уже стала мировым примером цифровой устойчивости.
По его словам, компания и в дальнейшем будет поддерживать восстановление и цифровое будущее Украины, сочетая мировую экспертизу с локальными потребностями.
Для реализации запланированного стороны будут проводить регулярные рабочие встречи, анализировать технологические кейсы и внедрять продукты на базе платформ Microsoft.