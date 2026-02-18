Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Microsoft.

Документ предусматривает развитие цифровой инфраструктуры, внедрение инновационных технологий и укрепление экосистемы искусственного интеллекта в Украине.

В министерстве отмечают, что для государства важно, чтобы международные технологические лидеры не только предоставляли услуги, но и становились частью украинской экосистемы.

– Продолжение сотрудничества с Microsoft – это четкий сигнал для инвесторов: несмотря на войну, Украина остается надежным партнером и местом для инноваций. Вместе мы укрепляем киберустойчивость, расширяем доступ к цифровым услугам и открываем новые возможности для инновационного будущего, – подчеркнул и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Основные направления партнерства

Меморандум предусматривает конкретные шаги в нескольких ключевых сферах:

внедрение облачных и гибридных решений;

развитие современной и безопасной ИТ-инфраструктуры;

усиление ИИ-экосистемы, инфраструктуры и интеграции ИИ-решений;

внедрение цифровых решений в сфере инноваций и новейших технологий;

улучшение цифровых навыков.

Руководитель Microsoft в Украине и странах Балтии Евгений Кагановский отметил, что Украина уже стала мировым примером цифровой устойчивости.

По его словам, компания и в дальнейшем будет поддерживать восстановление и цифровое будущее Украины, сочетая мировую экспертизу с локальными потребностями.

Для реализации запланированного стороны будут проводить регулярные рабочие встречи, анализировать технологические кейсы и внедрять продукты на базе платформ Microsoft.

Источник : Министерство цифровой трансформации

