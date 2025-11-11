Книга світових рекордів зафіксувала досягнення України у сфері цифрових технологій.

Штучний інтелект Дія.AI, який допомагає громадянам отримувати держпослуги в однойменному застосунку, визнали першим у світі національним ШІ-асистентом, що працює на рівні державних сервісів.

За що відзначили Дія.AI

Рекорд у категоріях Вперше та Винаходи зафіксували під час WINWIN Summit у Києві. Система Дія.AI стала прикладом того, як штучний інтелект може працювати у державному секторі – від консультацій до отримання документів.

– Ми переходимо від Digital State до Agentic State – держави, де ШІ допомагає ухвалювати рішення, автоматизує процеси й створює новий рівень взаємодії з громадянами. Запуск Дія.AI – це перший важливий крок, – наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

ШІ-асистент, запущений з початку цієї осені, інтегрований із державними реєстрами й працює у форматі звичайного чату: користувач формулює запит, а система миттєво підтягує потрібні дані чи послуги.

Така модель дозволяє не шукати сторінки вручну, а отримувати результат за одним повідомленням – від інформаційної довідки до готового документа.

Книга світових рекордів – що відомо про проєкт

Книга світових рекордів (Book World Records) – міжнародний проєкт, який фіксує унікальні досягнення у понад 30 країнах світу. Як зазначається на сайті, серед його напрямів – технології, наука, культура, освіта, спорт і винаходи.

Проєкт заснували українські та світові рекордсмени, які раніше працювали з Книгою рекордів України.

Кожен рекорд, запевняють організатори, проходить ретельну перевірку на автентичність, унікальність і суспільну значущість, а за процесом стежить експертна рада з понад 40 фахівців.

Джерело : Міністерство цифрової трансформації

