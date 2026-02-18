Розвиток ШІ та хмарних рішень: Україна розпочинає новий етап співпраці з Microsoft
- Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Microsoft.
- Партнерство передбачає розвиток цифрової інфраструктури та ШІ-екосистеми.
- Україна продовжить інтеграцію продуктів Microsoft у держсекторі.
Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співробітництво з компанією Microsoft.
Документ передбачає розвиток цифрової інфраструктури, впровадження інноваційних технологій та посилення екосистеми штучного інтелекту в Україні.
У міністерстві наголошують, що для держави важливо, аби міжнародні технологічні лідери не лише надавали сервіси, а й ставали частиною української екосистеми.
– Продовження співпраці з Microsoft – це чіткий сигнал для інвесторів: попри війну, Україна залишається надійним партнером та місцем для інновацій. Разом ми зміцнюємо кіберстійкість, розширюємо доступ до цифрових сервісів і відкриваємо нові можливості для інноваційного майбутнього, – наголосив т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.
Основні напрями партнерства
Меморандум передбачає конкретні кроки у кількох ключових сферах:
- впровадження хмарних і гібридних рішень;
- розбудова сучасної та безпечної ІТ-інфраструктури;
- посилення ШІ-екосистеми, інфраструктури та інтеграції ШІ-рішень;
- впровадження цифрових рішень у сфері інновацій і новітніх технологій;
- покращення цифрових навичок.
Керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії Євген Кагановський зазначив, що Україна вже стала світовим прикладом цифрової стійкості.
За його словами, компанія і надалі підтримуватиме відновлення та цифрове майбутнє України, поєднуючи світову експертизу з локальними потребами.
Для реалізації запланованого сторони проводитимуть регулярні робочі зустрічі, аналізуватимуть технологічні кейси та впроваджуватимуть продукти на базі платформ Microsoft.