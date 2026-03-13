Ще кілька років тому штучний інтелект асоціювався переважно з окремими сервісами, створеними спеціально під цю технологію. До таких належали ChatGPT, Midjourney або Character.AI — платформи, які одразу будувалися навколо великих мовних моделей. Інші компанії тоді лише експериментували з новими можливостями. У 2026 році ситуація значно змінилася.

На відміну від 2023 року, зараз генеративний ШІ інтегрований у багато звичних програм. Наприклад, відеоредактор CapCut, який має приблизно 736 млн активних користувачів щомісяця, використовує штучний інтелект для автоматичного видалення фону, створення ефектів, генерації субтитрів та навіть створення відео з тексту.

Платформа Canva активно просуває власний набір AI-інструментів Magic Suite, а сервіс для роботи з нотатками Notion за рік збільшив кількість користувачів, які оплачують функції ШІ, з 20% до понад 50%.

Зараз дивляться

Саме тому сьогодні до списку, де аналізують найпопулярніші ШІ-інструменти 2026, потрапляють не лише окремі AI-сервіси, а й звичайні програми з вбудованими можливостями штучного інтелекту. Рейтинг створений на основі цих платформ SimilarWeb та Sensor Tower.

Які найпопулярніші ШІ-інструменти у 2026 році та що змінилося, читайте в нашому матеріалі.

Найпопулярніші ШІ-інструменти 2026 року

Серед усіх популярних ШІ-інструментів 2026 абсолютним лідером залишається ChatGPT. За статистикою, його вебверсія має приблизно у 2,7 раза більше відвідувань, ніж найближчий конкурент Gemini. На мобільних пристроях відрив також великий — приблизно у 2,5 раза за кількістю активних користувачів.

За останній рік аудиторія ChatGPT зросла ще на 500 млн людей, і тепер сервісом щотижня користуються близько 900 млн осіб. Фактично це понад 10% населення планети.

Утім конкуренція посилюється. Сервіси Gemini від Google та Claude від компанії Anthropic швидко набирають платних користувачів. За даними Yipit Data, кількість підписників Claude за рік зросла на понад 200%, а Gemini — приблизно на 258%.

До того ж багато людей послуговуються кількома платформами одночасно. Найцікавіше, що близько 20% користувачів ChatGPT також відкривають Gemini протягом того самого тижня.

У яких країнах ШІ використовують найактивніше

Цікаво, що використання штучного інтелекту дуже залежить від регіону. Більшість західних сервісів — ChatGPT, Gemini, Claude та Perplexity — мають схожу аудиторію. Найбільше користувачів приходить зі США, Індії, Бразилії, Великої Британії та Індонезії.

У Китаї та Росії ці платформи майже не використовуються через обмеження доступу до західних технологій. Там активно розвиваються власні продукти. Наприклад, китайські користувачі часто використовують Doubao або Kimi.

Є й сервіси, які працюють одразу на кількох ринках. Наприклад, DeepSeek отримує близько 33,5% трафіку з Китаю, приблизно 7,1% з Росії та 6,6% зі США.

Якщо дивитися на використання ШІ на душу населення, то лідерами виявляються Сінгапур, ОАЕ, Гонконг і Південна Корея. А от США, де створено більшість сучасних AI-моделей, займають лише 20-те місце.

Нові формати: відео, музика та голосові моделі

Ще кілька років тому серед найкращих ШІ-інструментів домінували генератори зображень — Midjourney, DALL-E та Stable Diffusion. Але зараз ситуація змінюється. Частина цих функцій уже інтегрована в великі платформи, тому окремі сервіси втратили частину аудиторії.

Наприклад, Midjourney колись входив до десятки найпопулярніших AI-сервісів, а тепер знаходиться значно нижче в рейтингах. Натомість швидко розвиваються інструменти для генерації відео, музики та голосу.

Серед них — Veo 3 від Google для створення відео, а також музичні та голосові сервіси Suno і ElevenLabs. Вони залишаються популярними, оскільки мають вузьку спеціалізацію: створення музики, озвучування текстів, дубляж або клонування голосів.

Агентні ШІ та новий етап розвитку технології

Ще один важливий напрямок — так звані агентні системи, які не лише відповідають на запити, а можуть самостійно виконувати складні завдання.

Серед таких рішень — проєкт OpenClaw, створений австрійським розробником Петером Штайнбергером. Це локальний AI-агент, який може підключатися до месенджерів і виконувати багатокрокові завдання від імені користувача.

Проєкт швидко став популярним серед програмістів і навіть був придбаний компанією OpenAI у 2026 році. Крім того, з’являються й інші подібні системи — наприклад, Manus або Genspark, які можуть автоматично проводити дослідження, аналізувати дані в таблицях або створювати презентації.

Загалом ШІ-інструменти 2026 дедалі частіше працюють непомітно для користувача — вони вбудовуються у браузери, офісні програми та мобільні застосунки.

Саме тому сьогодні говорять не лише про окремі сервіси, а про цілу екосистему штучного інтелекту, яка поступово стає частиною щоденної роботи та цифрового життя.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.