Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Минобороны законтрактовало вдвое больше мультикоптеров Mavic, Autel и Matrice для фронта, а параллельно тестируются отечественные аналоги дронов с использованием искусственного интеллекта.

Об этом министр обороны сообщил в своем телеграм-канале.

Федоров об увеличении дронов на фронте

По его словам, речь идет о Mavic, Autel, Matrice и других мультикоптерах, ежедневно выполняющих критические боевые задачи на тактической глубине фронта.

Федоров отметил, что увеличенная потребность мультикоптеров – это запрос подразделений.

– Их используют для разведки и корректировки огня на глубине до 5 км, поражения пехоты сбросами, минирования путей и повышения точности работы FPV-дронов, – отметил министр.

Он добавил, что уже в феврале поставки мультикоптеров увеличились на 17% по сравнению с январем.

Минобороны удалось оперативно провести тендеры и законтрактовать необходимые объемы.

По его словам, войско нуждается в них в больших количествах, потому что во время боевых задач подразделения регулярно теряют эти дроны.

– Параллельно работаем над альтернативами Mavic с использованием ИИ. Уже тестируем решения, которые в ближайшее время будем масштабировать на фронте. В этом году значительно увеличиваем закупки ключевых категорий дронов и средств поражения: перехватчики, FPV и оптоволоконные дроны, разведывательные крылья и ударные дроны на оперативную глубину. Уже сформирован годовой план закупок, чтобы усилить Силы обороны, – подчеркнул Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны внедряет автоматическую модель закупок беспилотников, где необходимость будет формироваться исключительно на основе реальной эффективности техники на фронте.

