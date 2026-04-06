Астронавты миссии NASA Артемида II достигли сферы влияния Луны, где гравитация спутника имела более сильное влияние на космический корабль, чем гравитация Земли.

Экипаж достиг гравитационной сферы через четыре дня, шесть часов и две минуты после начала миссии, стартовавшей 1 апреля.

Где смотреть пролет Artemis II мимо Луна онлайн

Наблюдение за Луной запланировано примерно на 14:45 по восточному времени (20:45 по Киеву).

Сейчас смотрят

Экипаж Артемиды II, в который входят астронавты NASA Рид Вайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох вместе с астронавтом CSA (Канадского космического агентства) Джереми Хансеном, получили специальное сообщение, которое астронавт миссий Аполлон-8 и Аполлон-13 Джим Ловел году.

– Приветствую, Артемида II! Это астронавт Аполлона Джим Ловелл. Добро пожаловать в мой старый район! Когда мы с Фрэнком Борманом и Биллом Андерсом облетали Луну на корабле Аполлон-8, мы впервые в истории человечества увидели Луну вблизи и увидели родную планету, вдохновившую и объединившую людей во всем мире. Я горжусь тем, что передаю вам этот факел… вы закладываете основу для миссий на Марс… во благо всех. Это исторический день, и я знаю, как вы будете заняты. Но не забудьте насладиться видом… удачи и добра всех нас, – говорится в сообщении.

It's lunar flyby day on NASA's Artemis II Mission around the Moon 🌚 History is happening above us today! — Sphere (@SphereVegas) April 6, 2026

Приблизительно семичасовой пролет охватывает период, когда их космический аппарат Орион будет достаточно близко к Луне, чтобы экипаж мог провести детальные наблюдения за геологическими особенностями на поверхности Луны.

Ближе к концу наблюдения экипаж будет наблюдать солнечное затмение из космоса, когда Орион, Луна и Солнце выровняются. Астронавты увидят, как Солнце исчезнет за Луной почти на час. В течение этого периода они будут наблюдать за преимущественно затемненной Луной и воспользуются возможностью проанализировать солнечную корону – атмосферу Солнца – как она выглядит по краю Луны.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.