Астронавти місії NASA Артеміда ІІ досягнули сфери впливу Місяця, де гравітація супутника мала сильніший вплив на космічний корабель, ніж гравітація Землі.

Екіпаж досягнув гравітаційної сфери через чотири дні, шість годин і дві хвилини після початку місії, яка стартувала 1 квітня.

Де дивитися проліт Artemis II повз Місяць онлайн

Спостереження за Місяцем заплановано приблизно на 14:45 за східним часом (20:45 за Києвом).

Зараз дивляться

Екіпаж Артеміди II, до якого входять астронавти NASA Рід Вайзман, Віктор Гловер та Крістіна Кох разом з астронавтом CSA (Канадського космічного агентства) Джеремі Хансеном, отримали спеціальне повідомлення, яке астронавт місій Аполлон-8 та Аполлон-13 Джим Ловелл записав для місії перед своєю смертю у 2025 році.

– Вітаю, Артемідо II! Це астронавт Аполлона Джим Ловелл. Ласкаво просимо до мого старого району! Коли ми з Френком Борманом та Біллом Андерсом облітали Місяць на кораблі Аполлон-8, ми вперше в історії людства побачили Місяць зблизька та побачили рідну планету, яка надихнула та об’єднала людей у ​​всьому світі. Я пишаюся тим, що передаю вам цей смолоскип… ви закладаєте основу для місій на Марс… на благо всіх. Це історичний день, і я знаю, як ви будете зайняті. Але не забудьте насолодитися краєвидом… удачі та добра від усіх нас, – йдеться у повідомленні.

It’s lunar flyby day on NASA’s Artemis II Mission around the Moon 🌚 History is happening above us today! As the astronauts on Orion reach their closest approach to the Moon, we’re celebrating this milestone here on Earth. What you see on the Exosphere was created in… pic.twitter.com/CNzBrZ1c44 — Sphere (@SphereVegas) April 6, 2026

Приблизно семигодинний проліт охоплює період, коли їхній космічний апарат Оріон буде достатньо близько до Місяця, щоб екіпаж міг провести детальні спостереження за геологічними особливостями на поверхні Місяця.

Ближче до кінця спостереження екіпаж спостерігатиме сонячне затемнення з космосу, коли Оріон, Місяць і Сонце вирівняються. Астронавти побачать, як Сонце зникне за Місяцем майже на годину. Протягом цього періоду вони спостерігатимуть за переважно затемненим Місяцем і скористаються можливістю проаналізувати сонячну корону – атмосферу Сонця – як вона виглядає по краю Місяця.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.