Соцсеть Instagram объявила о масштабном расширении настроек для подростков, ограничивающих контент по принципу возрастного рейтинга 13+.

Ранее эти изменения протестировали в Великобритании, США, Австралии и Канаде, а теперь их начали внедрять по всему миру.

Речь идет об автоматических настройках пользователей до 18 лет — они применяются по умолчанию и не могут быть отключены без разрешения родителей.

Что изменится для подростковых аккаунтов

Подростков автоматически переводят в режим 13+, предусматривающий ограничение контента по аналогии с возрастными рейтингами фильмов.

В Meta Platforms объясняют, что это означает более жесткую фильтрацию материалов, которые могут содержать резкую лексику, опасные действия или другие потенциально вредные темы. Часть такого контента система будет полностью скрывать или не рекомендовать.

Обновленные правила также учитывают знакомые родителям стандарты возрастных рейтингов и дополняют уже существующие ограничения, запрещающие показ подросткам сексуального контента, сцен насилия или материалов о продаже алкоголя и табака.

Ограничения в поиске, ленте и взаимодействии

Изменения касаются нескольких функций платформы.

В поиске расширяют список запросов, которые не будут отображаться подросткам. К уже заблокированным темам прилагается более широкий перечень “взрослых” запросов — в частности, связанных с алкоголем или жестоким контентом.

В ленте, рекомендациях и стрессах подростки не будут видеть материалы, нарушающие обновленные правила — даже если их публикуют аккаунты, на которые они подписаны. Также они не могут открыть такие материалы по ссылке в частных сообщениях.

Отдельно меняется взаимодействие с аккаунтами: подросткам ограничат возможность подписываться на профили, регулярно публикующие неприемлемый контент. Такие аккаунты также не смогут писать подросткам или комментировать их сообщения.

Дополнительный контроль для родителей

При этом платформа запускает новый режим Limited Content — еще более строгий вариант настроек.

В нем подростковые аккаунты получают дополнительную фильтрацию контента, а также ограничения на комментарии – их нельзя будет видеть, оставлять или получать.

В компании отмечают, что это решение создано для семей, которые считают стандартный уровень 13+ недостаточно безопасным.

Обновление является частью более широкой политики платформы защиты подростков и базируется на сочетании внутренних правил и отзывов пользователей.

Источник : Meta

