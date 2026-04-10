Соцмережа Instagram оголосила про масштабне розширення налаштувань для підлітків, які обмежують контент за принципом вікового рейтингу 13+.

Раніше ці зміни протестували у Великій Британії, США, Австралії та Канаді, а тепер їх почали впроваджувати по всьому світу.

Йдеться про автоматичні налаштування для користувачів до 18 років — вони застосовуються за замовчуванням і не можуть бути вимкнені без дозволу батьків.

Що зміниться для підліткових акаунтів

Підлітків автоматично переводять у режим 13+, який передбачає обмеження контенту за аналогією з віковими рейтингами фільмів.

У Meta Platforms пояснюють, що це означає більш жорстку фільтрацію матеріалів, які можуть містити різку лексику, небезпечні дії або інші потенційно шкідливі теми. Частину такого контенту система повністю приховуватиме або не рекомендуватиме.

Оновлені правила також враховують знайомі батькам стандарти вікових рейтингів і доповнюють уже чинні обмеження, які забороняють показ підліткам сексуалізованого контенту, сцен насильства чи матеріалів про продаж алкоголю і тютюну.

Обмеження в пошуку, стрічці та взаємодії

Зміни стосуються одразу кількох функцій платформи.

У пошуку розширюють список запитів, які не показуватимуть підліткам. До вже заблокованих тем додають ширший перелік “дорослих” запитів — зокрема пов’язаних з алкоголем або жорстоким контентом.

У стрічці, рекомендаціях і сторіс підлітки не бачитимуть матеріали, що порушують оновлені правила — навіть якщо їх публікують акаунти, на які вони підписані. Також вони не зможуть відкрити такі матеріали за посиланням у приватних повідомленнях.

Окремо змінюється взаємодія з акаунтами: підліткам обмежать можливість підписуватися на профілі, які регулярно публікують неприйнятний контент. Такі акаунти також не зможуть писати підліткам або коментувати їхні дописи.

Додатковий контроль для батьків

Разом із цим платформа запускає новий режим Limited Content — ще суворіший варіант налаштувань.

У ньому підліткові акаунти отримують додаткову фільтрацію контенту, а також обмеження на коментарі — їх не можна буде бачити, залишати чи отримувати.

У компанії зазначають, що це рішення створене для родин, які вважають навіть стандартний рівень 13+ недостатньо безпечним.

Оновлення є частиною ширшої політики платформи щодо захисту підлітків і базується на поєднанні внутрішніх правил та відгуків користувачів.

Джерело : Meta

Пов'язані теми:

