Астронавты миссии Artemis II завершили пролет мимо Луны и уже направляются обратно к Земле.

После нескольких часов научных наблюдений корабль Orion выйдет из гравитационного влияния Луны — это произойдет 7 апреля примерно в 20:25 по киевскому времени.

Миссия Artemis II возвращается на Землю

Шестой день полета стал ключевым для всей миссии. Экипаж завершил период наблюдений за Луной, длившийся около семи часов — именно в это время корабль находился на расстоянии, достаточном для детального изучения поверхности спутника.

Астронавты работали с научными целями: фиксировали цветовые оттенки поверхности, что помогает определять минеральный состав и возраст кратеров, а также документировали ключевые объекты, в частности, бассейны Ориентале и Герцшпрунг.

Во время полета экипаж также наблюдал редкие явления Earthset (закат Земли за горизонт Луны) и Earthrise, когда планета снова появляется из-за края спутника.

Рекорд удаленности от Земли

Одним из главных достижений миссии стало установление нового рекорда для пилотируемых полетов. Экипаж удалился от Земли более чем на 406 тысяч км, превзойдя показатель миссии Apollo 13 1970 года.

A new milestone for humankind: The crew of Artemis II are now the farthest any human has ever travelled, reaching a maximum distance of 252,752 miles from Earth. This surpasses the previous record set by Apollo 13 in 1970 by about 4,102 miles. pic.twitter.com/DbLFvvdEfT — NASA (@NASA) April 6, 2026

Астронавты также предложили названия двум безымянным кратерам, которые они видели невооруженным глазом. Один из них — Integrity, как символическое название миссии, другой — Carroll, в честь покойной супруги командира экипажа Рида Вайзмена, которая ушла из жизни в 2020 году.

Пролет мимо Луны

Ближе к Луне корабль подошел на расстояние около 6,5 тыс. км над поверхностью. В этот момент его скорость составляла почти 98 тыс. км/ч по отношению к Земле.

Во время прохождения по обратной стороне Луны связь с экипажем временно исчезла примерно на 40 минут — это ожидаемый этап миссии, который уже происходил во время программ Apollo.

– Мы все еще чувствуем вашу поддержку с Земли. Увидимся с вами с другой стороны, – сказал перед потерей сигнала пилот Виктор Гловер.

Кроме того, астронавты наблюдали солнечное затмение: Луна закрыла Солнце, что позволило исследовать солнечную корону — внешнюю атмосферу светила. Также экипаж наблюдал возможные вспышки падения метеороидов на поверхность Луны.

Возвращение домой

Теперь корабль Orion двигается по так называемой свободной траектории возвращения, используя гравитацию Земли и Луны, чтобы без дополнительных расходов топлива возвратиться домой.

Ожидается, что миссия будет длиться около 10 дней — это один из ключевых этапов подготовки к предстоящим полетам и созданию базы на Луне.

