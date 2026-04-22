Интернет-магазин сегодня – это самый быстрый способ начать или масштабировать бизнес без больших инвестиций.

То, что раньше требовало месяцев разработки и тысяч долларов, сейчас можно запустить через несколько часов и сразу получить доступ к клиентам по всей Украине. На фоне роста ecommerce рынка все больше предпринимателей переходят в онлайн или усиливают этот канал продаж.

В этой статье рассмотрим, почему запуск интернет-магазина – это логический шаг для бизнеса и как сделать это максимально быстро и просто.

Ecommerce-рынок растет каждый год

В 2025 году объем рынка онлайн-продаж составил 256 млрд грн. Это на 7% больше, чем в 2024 году. По словам экспертов, рост ecommerce продолжится и в 2026 году.

Офлайн-предпринимателям уже давно стоило настроить интернет-канал. Однако даже сейчас еще не поздно это сделать.

Чем раньше бизнес станет строить онлайн-продажи, тем проще ему будет привлекать клиентов в период максимальной конкуренции.

С чего начать онлайн-направление:

создать интернет-магазин; обеспечивать качественный сервис для клиентов; постоянно общаться с покупателями через рассылки и соцсети.

У украинского ecommerce-рынка большой потенциал

Сейчас в Украине доля онлайн во всех продажах (онлайн и офлайн) составляет 10%.

Для сравнения: в большинстве стран Европы доля ecommerce составляет 15%, в Соединенных Штатах Америки – 20%, а в отдельных странах – до 30–40%.

Это значит, что рынку интернет-продаж в Украине еще есть куда расти. И самая приятная новость – этот рост может происходить не за счет конкуренции между собой в интернете, а именно за счет конкуренции с офлайном.

Можно легко создать интернет-магазин

Если раньше выход в онлайн был долгим и дорогостоящим процессом (создание сайта занимало не один квартал и стоило владельцу бизнеса от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов), то сейчас создать интернет-магазин можно самостоятельно, меньше чем за сутки, и стоить это будет $100–200.

Самый легкий способ запустить свой интернет-магазин – сделать его на Prom. Вот основные преимущества такого подхода:

Создать интернет магазин на Prom можно самостоятельно, без команды разработчиков. Готовый сайт у вас будет уже через 10 минут после регистрации. Также стоит заложить несколько часов на погрузку товаров через быстрый импорт, подключение готовых интеграций логистических и платежных сервисов. Сайты на Prom имеют необходимый набор инструментов как для SEO продвижения, так и для запуска рекламы из всех популярных источников: Google, Facebook, Instagram, TikTok. Поскольку Prom – один из крупнейших украинских маркетплейсов, кроме собственного сайта вы получите доступ и к другим каналам продаж. Речь идет о маркетплейс Prom, который 6 млн украинцев постоянно выбирают как место для покупок, а также мобильное приложение для покупок (оно находится в топе App Store и Google Play). Prom это целая экосистема сервисов и инструментов для продаж, поэтому здесь предусмотрены разнообразные удобные опции. К примеру, компенсация за незабранные товары. Если клиент пришел по заказу, маркетплейс компенсирует продавцу стоимость доставки.

Онлайн-продажи не привязаны к определенной локации

Чтобы открыть оффлайн-точку, требуются новые инвестиции, персонал и время. В онлайне масштабирование базируется на расширении ассортимента и увеличении рекламного бюджета. Для одновременных продаж во Львове, Харькове и Одессе больше не нужно иметь представительство в каждом городе.

Онлайн-магазин принимает заказы ночью, в выходные и во время праздников. Покупатель оформляет заказы тогда, когда ему удобно, а не тогда, когда магазин открыт. Это особенно важно, учитывая, что современные покупатели все чаще совершают покупки вечером или в перерывах в работе.

Собственный интернет-магазин позволяет быстро тестировать спрос

В оффлайне и онлайне максимально разные подходы к проверке спроса на товар:

В оффлайне: нужно заказать новую партию и всегда помнить, что есть риск остаться с нереализованным остатком продукции.

В онлайне достаточно добавить несколько позиций в каталог и посмотреть на реакцию покупателей. Если товар не продается — убираем без потерь. Если продается – масштабируем. Это позволяет быстро находить прибыльные позиции без лишних рисков.

