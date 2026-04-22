Інтернет-магазин сьогодні — це найшвидший спосіб почати або масштабувати бізнес без великих інвестицій.

Те, що раніше вимагало місяців розробки і тисяч доларів, зараз можна запустити за кілька годин і одразу отримати доступ до клієнтів по всій Україні.

На тлі зростання ecommerce-ринку все більше підприємців переходять в онлайн або підсилюють цей канал продажів.

У цій статті розглянемо, чому запуск інтернет-магазину — це логічний крок для бізнесу і як зробити це максимально швидко та просто.

Ecommerce-ринок зростає щороку

У 2025 році обсяг ринку онлайн-продажів сягнув 256 млрд грн. Це на 7% більше, ніж у 2024 році. За словами експертів, зростання ecommerce продовжиться і в 2026 році.

Офлайн-підприємцям вже давно було варто налаштувати інтернет-канал. Проте навіть зараз ще не пізно це зробити.

Чим раніше бізнес почне будувати онлайн-продажі, тим простіше йому буде залучати клієнтів у період максимальної конкуренції.

З чого почати онлайн-напрям:

створити інтернет-магазин; забезпечувати якісний сервіс для клієнтів; постійно комунікувати з покупцями через розсилки та соцмережі.

В українського ecommerce-ринку великий потенціал

Наразі в Україні частка онлайну в усіх продажах (онлайн та офлайн) становить 10%.

Для порівняння: у більшості країн Європи частка ecommerce становить 15%, у Сполучених Штатах Америки — 20%, а в окремих країнах — до 30–40%.

Це означає, що ринку інтернет-продажів в Україні ще є куди рости. І найприємніша новина — цей ріст може відбуватися не за рахунок конкуренції між собою в інтернеті, а саме за рахунок конкуренції з офлайном.

Можна легко створити інтернет-магазин

Якщо раніше вихід в онлайн був довгим та дороговартісним процесом (створення сайту займало не один квартал і коштувало власнику бізнесу від декількох тисяч до декількох десятків тисяч доларів), то зараз створити інтернет-магазин можна самостійно, менше ніж за добу, і коштувати це буде $100–200.

Найлегший спосіб запустити власний інтернет-магазин — зробити його на Prom. Ось основні переваги такого підходу:

Створити інтернет-магазин на Prom можна самостійно, без команди розробників. Готовий сайт у вас буде вже за 10 хвилин після реєстрації. Також варто закласти декілька годин на завантаження товарів через швидкий імпорт, підключення готових інтеграцій логістичних і платіжних сервісів. Сайти на Prom мають необхідний набір інструментів як для SEO-просування, так і для запуску реклами з усіх популярних джерел: Google, Facebook, Instagram, TikTok. Оскільки Prom — один із найбільших українських маркетплейсів, окрім власного сайту ви отримаєте доступ і до інших каналів продажів. Ідеться про маркетплейс Prom, який 6 млн українців постійно обирають як місце для покупок, а також мобільний додаток для покупок (він знаходиться у топі App Store та Google Play). Prom — це ціла екосистема сервісів та інструментів для продажів, тому тут передбачені різноманітні зручні опції. Наприклад, компенсація за незабрані товари. Якщо клієнт не прийшов за замовленням, маркетплейс компенсує продавцю вартість доставки.

Онлайн-продажі не привʼязані до певної локації

Щоб відкрити офлайн-точку, потрібні нові інвестиції, персонал і час. В онлайні ж масштабування базується на розширенні асортименту та збільшенні рекламного бюджету. Для одночасних продажів у Львові, Харкові та Одесі більше не потрібно мати представництво у кожному місті.

Онлайн-магазин приймає замовлення вночі, у вихідні та під час свят. Покупець оформлює замовлення тоді, коли йому зручно, а не тоді, коли магазин відкритий. Це особливо важливо, враховуючи, що сучасні покупці дедалі частіше роблять покупки ввечері або у перервах на роботі.

Власний інтернет-магазин дає можливість швидко тестувати попит

В офлайні й онлайні максимально різні підходи до перевірки попиту на товар:

В офлайні: потрібно замовити нову партію та завжди тримати в голові, що є ризик залишитися з нереалізованим залишком продукції.

В онлайні: достатньо додати кілька позицій у каталог і подивитися на реакцію покупців. Якщо товар не продається — прибираємо без жодних втрат. Якщо продається — масштабуємо. Це дозволяє швидко знаходити прибуткові позиції без зайвих ризиків.

