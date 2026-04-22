Браузерный сервис по работе с документами PDF Guru стал доступным украинцам благодаря партнерству с Дией. Теперь пользователи из Украины могут работать с файлами онлайн без установки дополнительных программ – достаточно на сайте сервиса пройти верификацию через Дия.

Что это за продукт

PDF Guru – веб-сервис для работы с документами, который развивает компания FORMA – один из бизнесов группы продуктовых IT-компаний Universe Group.

Сначала он создавался как инструмент для обработки PDF-файлов, однако со временем команда расширила его функциональность, реагируя на запросы пользователей. Сейчас сервис доступен более чем в 20 локализациях, а используют его десятки миллионов пользователей более чем в 180 странах.

– В FORMA мы создаем сервисы для работы с документами, ежедневно упрощающими жизнь миллионам профессионалов. Теперь мы открываем бесплатный доступ к PDF Guru для украинцев с Дией. Стремимся дать украинцам практический инструмент, который помогает в ежедневных задачах, и сделать его еще более доступным, – отметил CEO FORMA by Universe Group Федор Котяй.

– Мы рады, что цифровые сервисы действия помогают компаниям создавать удобные и полезные решения для украинцев. Интеграция PDF Guru – это пример синергии государства и бизнеса, которая открывает новые возможности для граждан и позволяет получать качественный цифровой опыт в несколько кликов, – заявил руководитель команды по внедрению Дии Алексей Вовк.

Какие задачи решает PDF Guru

Сервис разработан в качестве универсального инструмента для повседневной работы с файлами с простым интерфейсом и понятной логикой использования. Среди его возможностей, в частности:

редактирование PDF-документов (текст, форматирование, аннотации);

конвертирование файлов между форматами (Word, Excel, изображения и т.п.);

объединение и разделение документов;

сжатие файлов с возможностью выбора уровня качества;

создание PDF из изображений;

добавление электронной подписи и ее переиспользование;

перевод PDF-документа на различные языки;

транскрибация аудио и видео в тексте.

Собственные технологии и AI

Команда PDF Guru развивает свои технологические решения внутри продукта. В частности, одно из ключевых направлений – OCR. Это оптическое распознавание текста, позволяющее извлекать текст из сканированных документов и изображений.

Кроме того, в продукте используются AI-инструменты для обработки данных. Часть этих решений является собственной разработкой команды. Среди них:

AI PDF Summarizer – инструмент для быстрого обобщения содержания документов;

транскрибация аудио и видео в текст с возможностью распознавания разных говорящих;

улучшение качества изображений (enhancement) с использованием собственных моделей.

Что дальше

В дальнейшем команда планирует расширять украинскую локализацию сервиса, развивать образовательный контент и справочные материалы для пользователей, а также усовершенствовать технологическую часть продукта – в частности OCR и AI-инструменты для работы с документами и медиафайлами.

Напомним, Universe Group – это группа продуктовых IT-компаний, уже более 7 лет строящая tech-бизнесы, превращая идеи в глобальные продукты. Среди них: Guru Apps, FORMA и Wisey. Их продукты объединяют более 400 миллионов пользователей из 186 стран мира, упрощая обыденность и создавая новые возможности для развития.

Также Universe Group развивает новые бизнесы, являющиеся частью глобального технологического рынка.

