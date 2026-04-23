Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics оказался на грани серьезного конфликта с работниками.

В четверг, 23 апреля, более 40 тыс. сотрудников устроили крупнейший в истории компании митинг возле завода в Пхентхэке из-за разницы в оплате труда по сравнению с конкурентом SK Hynix.

Если руководство не пойдет на уступки, работники угрожают начать 18-дневную забастовку уже с 21 мая.

Это может задержать поставки чипов для искусственного интеллекта, повлиять на цены и усилить позиции конкурентов.

Почему работники переходят к конкурентам

Больше всего протестующих возмущает разрыв в бонусах. По данным профсоюза, сотрудник подразделения чипов с базовой зарплатой 76 млн вон ($51,3 тыс.) получает около 38 млн вон бонуса ($25,6 тыс.) в год — это менее трети того, что могут получить работники конкурента на аналогичных должностях.

На фоне бума искусственного интеллекта, который усилил конкуренцию за специалистов после запуска ChatGPT, эта разница стала особенно ощутимой.

Сотрудники говорят, что из-за этого многие коллеги переходят в SK Hynix. Один из сотрудников отметил, что более 90% людей работают ради зарплаты, и именно разрыв в вознаграждении подталкивает их к смене работы.

Во время протеста участники даже демонстративно прошли по баннеру с изображениями руководства, обвиняя топ-менеджмент в скупости.

Что требует профсоюз

Сегодня профсоюз Samsung насчитывает более 90 тыс. человек — это более 70% персонала компании в Южной Корее. Среди главных требований:

повышение базовой зарплаты на 7%;

отмена ограничения на бонусы (сейчас — до 50% годовой зарплаты);

направление 15% операционной прибыли на премии;

прозрачная формула расчета выплат.

Менеджмент предлагает другую модель: 10% операционной прибыли на бонусы и дополнительные выплаты для сотрудников подразделения памяти.

В компании заявили, что продолжат переговоры, чтобы достичь скорейшего соглашения.

Чем это грозит Samsung и рынку

Эксперты называют ситуацию переломным моментом для трудовых отношений в Samsung, которая долгое время имела жесткую корпоративную модель без сильных профсоюзов.

В компании признают риски: даже короткая забастовка может подорвать доверие клиентов, а на его восстановление уйдут годы.

Задержки в производстве чипов могут сыграть на руку конкурентам и повлиять на цены на электронику.

Несмотря на напряженность, акции Samsung Electronics в четверг выросли на 3%. Рынок поддержал высокий спрос на чипы, что подтверждают рекордные прибыли SK Hynix.

Источник : Reuters

Связанные темы:

