Японський розробник під псевдонімом ZokuZoku створив оригінальне розширення для браузера Chrome, яке допоможе користувачам боротися із залежністю від нескінченного гортання стрічки соцмереж.

Інструмент під назвою Cat Gatekeeper (Котячий воротар) буквально змушує зробити перерву, випускаючи на екран великого рудого кота.

Як працює “пухнастий контроль”

Ідея розширення максимально проста: коли користувач засиджується в соцмережах понад встановлений ліміт, центр екрана “захоплює” гіперреалістичний кіт поважного розміру.

Зараз дивляться

Він розлягається поверх контенту, мружиться і спокійно дихає, закриваючи собою значну частину сторінки.

Користувач може самостійно налаштувати час перебування на онлайн-платформах. За замовчуванням ліміт становить 60 хвилин, після чого активується пʼятихвилинна перерва. Поки таймер відпочинку не обнулиться, кіт не залишить екран.

При цьому програма працює хитро: час рахується лише тоді, коли вкладка із соцмережею активна. Якщо перемкнутися на іншу вкладку або додаток, таймер зупиняється — це змушує людину справді відпочити, а не просто перечекати в іншому вікні.

Соцмережі, які “блокує” кіт

Наразі Cat Gatekeeper підтримує роботу з найпопулярнішими ресурсами: X (Twitter), Instagram, TikTok, YouTube, Reddit, Facebook, Threads та Bluesky.

Розробник зазначає, що тварина з’являється лише на тій сторінці, де перевищено ліміт часу, не заважаючи роботі в інших вкладках.

Попри те, що кота можна прогнати вручну, сенс розширення полягає саме у самодисципліні та довірі до суперсили котячої чарівності.

Безпека та доступність

Проєкт завірусився після того, як ZokuZoku опублікував демонстраційне відео 26 квітня — ролик швидко набрав понад 3,5 млн переглядів.

Користувачі назвали це одним із найефективніших інструментів проти “думскролінгу”, адже ігнорувати гігантського дихаючого кота значно важче, ніж звичайне системне сповіщення.

Люди жартують, що справжні домашні улюбленці роблять так само, щоби відволікти господаря від рутини, перемикаючи увагу на себе.

Cat Gatekeeper не збирає і не передає дані користувачів. Дозвіл на доступ до сторінок використовується виключно для відображення кота поверх сайту. Інструмент повністю безплатний і наразі доступний лише для Google Chrome, проте автор вже розглядає можливість створення версії для Mozilla Firefox.

Фото: скриншот з відео

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.