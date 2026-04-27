Долгое время считалось, что все современные люди происходят от одной конкретной группы предков в Африке.

Однако новое масштабное генетическое исследование, результаты которого публикует ScienceDaily со ссылкой на Калифорнийский университет в Дэвисе, ставит под сомнение эту упрощенную теорию.

Как выяснили ученые, корни нашего вида — это не прямая линия, а сложная сеть из нескольких взаимосвязанных групп, которые постоянно смешивались между собой.

Откуда взялись люди на Земле

Чтобы разобраться в нашем прошлом, команда исследователей проанализировала ДНК современных африканских народов.

Ключевым моментом стал анализ геномов 44 представителей народа нама из Южной Африки — это уникальная группа коренного населения, обладающая чрезвычайно высоким генетическим разнообразием.

Ученые сравнили эти данные с ископаемыми останками древних людей. Результат оказался неожиданным: вместо одного “семейного дерева” возникла картина переплетенных ветвей.

Первое серьезное разделение между группами предков произошло примерно 120–135 тыс. лет назад. Но самое интересное то, что еще за сотни тысяч лет до этого различные предковые популяции Homo уже существовали параллельно и активно обменивались генами.

Почему пересматривают старые модели эволюции

Ранее ученые пытались объяснить сложность нашей ДНК тем, что Homo sapiens якобы скрещивались с неизвестными “архаичными” видами людей. Однако новое исследование в журнале Nature показывает, что эти особенности можно объяснить иначе — без значительного вклада таких популяций.

На самом деле генетическое разнообразие возникло потому, что предки человека жили не в одном месте, а в разных регионах Африки и оставались связанными между собой.

Профессор антропологии Бренна Хенн, одна из авторов работы, отмечает, что человечество возникло из “слабо структурированного ствола”. Это означает, что группы ранних людей были географически удалены друг от друга, но не изолированы. Они мигрировали, встречались и оставались связанными в течение огромного промежутка времени.

Как выглядели наши предки

Это исследование также дает новое понимание того, какими были люди сотни тысяч лет назад. Поскольку группы постоянно смешивались, они, вероятно, оставались похожими внешне и по строению скелета.

По мнению ученых, это означает, что находки древних людей с очень специфической внешностью (например, Homo naledi) вряд ли были прямыми предками современного человека.

Настоящие корни человечества — это история о постоянном движении, контактах и взаимодействии нескольких групп по всему континенту, которые в конечном итоге сформировали современного человека.

