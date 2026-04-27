Довгий час вважалося, що всі сучасні люди походять від однієї конкретної групи предків в Африці.

Однак нове масштабне генетичне дослідження, результати якого публікує ScienceDaily з посиланням на Університет Каліфорнії в Девісі, ставить під сумнів цю спрощену теорію.

Як з’ясували вчені, коріння нашого виду — це не пряма лінія, а складна мережа з кількох взаємопов’язаних груп, які постійно змішувалися між собою.

Звідки пішли люди на Землі

Щоб розібратися у нашому минулому, команда дослідників проаналізувала ДНК сучасних африканських народів.

Ключовим моментом став аналіз геномів 44 представників народу нама з Південної Африки — це унікальна група корінного населення, яка має надзвичайно високу генетичну різноманітність.

Вчені порівняли ці дані з викопними рештками стародавніх людей. Результат виявився несподіваним: замість одного “сімейного дерева” виникла картина переплетених гілок.

Перший серйозний поділ між групами предків стався приблизно 120–135 тис. років тому. Але найцікавіше те, що ще за сотні тисяч років до цього різні предкові популяції Homo вже існували паралельно і активно обмінювалися генами.

Чому старі моделі еволюції переглядають

Раніше вчені намагалися пояснити складність нашої ДНК тим, що Homo sapiens нібито схрещувалися з невідомими “архаїчними” видами людей. Проте нове дослідження в журналі Nature показує, що ці особливості можна пояснити інакше — без значного внеску таких популяцій.

Насправді генетична різноманітність виникла тому, що предки людини жили не в одному місці, а в різних регіонах Африки та залишалися пов’язаними між собою.

Професорка антропології Бренна Хенн, одна з авторок роботи, зазначає, що людство виникло з “слабко структурованого стовбура”. Це означає, що групи ранніх людей були географічно віддалені, але не ізольовані. Вони мігрували, зустрічалися та залишалися пов’язаними протягом величезного проміжку часу.

Який вигляд мали наші предки

Це дослідження також дає нове розуміння того, якими були люди сотні тисяч років тому. Оскільки групи постійно змішувалися, вони, ймовірно, залишалися схожими зовні та за будовою скелета.

На думку вчених, це означає, що знахідки стародавніх людей з дуже специфічною зовнішністю (наприклад, Homo naledi) навряд чи були прямими предками сучасної людини.

Справжнє коріння людства — це історія про постійний рух, контакти та взаємодію кількох груп по всьому континенту, які врешті-решт сформували сучасну людину.

Пов'язані теми:

