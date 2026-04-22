Марсоход NASA Curiosity установил новый рекорд в исследовании Красной планеты.

После длительного анализа образцов горных пород ученые подтвердили обнаружение самой разнообразной коллекции органических молекул за всю историю наблюдений. Среди 21 идентифицированного соединения семь были обнаружены на Марсе впервые.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, стали итогом многолетней работы группы ученых и инженеров.

Что нашли на Марсе

Образец породы, получивший название Мэри Энинг 3 в честь выдающейся британской палеонтологини, был собран еще в 2020 году у подножия горы Шарп.

Миллиарды лет назад эта территория была настоящим оазисом с озерами и ручьями, которые то пересыхали, то снова наполнялись водой.

Именно в этом месте образовались глинистые минералы, которые лучше всего сохраняют органику. Среди новых находок особое внимание исследователей привлекли азотные гетероциклы. Это структуры из атомов углерода и азота, которые считаются предшественниками РНК и ДНК.

По словам исследователей, такие молекулы ранее не фиксировали ни на поверхности Марса, ни в марсианских метеоритах.

Также обнаружили бензотиофен — соединение из углерода и серы, которое часто находят в метеоритах. Некоторые ученые считают, что именно такие вещества могли “засеять” раннюю Солнечную систему основами для зарождения жизни.

— Это очень важная находка, ведь такие структуры могут быть химическими предшественниками более сложных азотсодержащих молекул, — отмечает ведущая авторка исследования Эми Уильямс.

Как Curiosity сделал это открытие

Анализ проводился с помощью мини-лаборатории SAM, расположенной внутри марсохода.

Робот пробурил скалу, превратил породу в пыль и засыпал ее в SAM. Там образец нагрелся в специальной печи, а приборы проанализировали выделенные газы.

На этот раз ученые впервые использовали особый метод “мокрой химии” с растворителем TMAH. Это мощное вещество позволяет расщеплять сложные молекулы, которые невозможно идентифицировать обычным нагреванием. Поскольку запас этого растворителя на борту ограничен, его используют только для самых ценных образцов.

Чтобы проверить результаты, ученые провели аналогичный эксперимент на Земле с метеоритом Мерчисон. В результате сложные соединения распались на те же элементы, которые Curiosity обнаружил в марсианской глине.

Была ли на Марсе жизнь?

Пока что ученые не могут однозначно утверждать, имеют ли найденные молекулы биологическое происхождение, как результат деятельности микроорганизмов, или геологическое. Однако находка доказывает главное: миллиарды лет назад на Марсе был идеальный химический “коктейль” для возникновения жизни.

Более того, эти молекулы сохранились в камнях на протяжении миллиардов лет, несмотря на разрушительное воздействие радиации на поверхности планеты. Это дает надежду будущим миссиям, таким как европейский марсоход Rosalind Franklin, найти еще более сложные доказательства существования древней жизни.

В настоящее время Curiosity продолжает свой путь. Недавно он использовал последнюю порцию растворителя для исследования другого участка, и ученые уже готовятся к анализу новых данных.

Источник : NASA

