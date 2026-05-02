Министерство обороны США договорилось с рядом технологических гигантов, среди которых Amazon Web Services, Microsoft, Reflection AI и NVIDIA, о более широком применении передовых систем искусственного интеллекта в военных операциях, включая засекреченные сети.

Об этом пишет Bloomberg с ссылкой на заявление Пентагона и чиновников оборонного ведомства.

ШИ для Пентагона: что известно о новых соглашениях

Пентагон подписал новые договоренности с компаниями Microsoft, Amazon, Nvidia и стартапом Reflection AI по поводу законного операционного использования их технологий искусственного интеллекта в военных сетях с повышенным уровнем секретности.

Соглашение также охватывает корпорацию Oracle, о присоединении которой в Пентагоне официально сообщили в пятницу, а ранее аналогичные договоренности заключили OpenAI, Google и SpaceX.

По данным Минобороны США, новые правила значительно расширяют возможности использования ИИ в секретных операциях, включая поддержку планирования и потенциальное применение в боевых задачах.

Формулировка законного оперативного использования фактически смягчает предыдущие ограничения, которые ранее предлагала компания Anthropic и из-за которых ее сотрудничество с Пентагоном было сорвано.

После конфликта с Anthropic американское оборонное ведомство ускорило поиск альтернативных поставщиков ИИ-решений, пытаясь избежать зависимости от одного разработчика.

В то же время, Пентагон стремится интегрировать ИИ в засекреченные системы для обработки больших объемов данных и поддержки решений в сложных операционных условиях.

В заявлении Пентагона отмечается, что такие соглашения ускоряют трансформацию Вооруженных сил США в армию, ориентированную на искусственный интеллект.

Представители компаний, в частности Oracle, подчеркивают, что цель сотрудничества — придать военным больше гибкости и контроля над технологиями без привязки к одному поставщику.

Отдельно отмечается, что использование ИИ в военных системах остается предметом дискуссий из-за рисков ошибок алгоритмов и возможного чрезмерного доверия к машинным решениям в критических операциях.

Напомним, в конце марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его администрация может запросить у Конгресса дополнительные $200 млрд финансирования на войну с Ираном.

В Пентагоне эти средства рассматриваются как ресурс для пополнения запасов вооружения и наращивания производственных мощностей оборонной промышленности после возможных боевых действий.

