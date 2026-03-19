Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація може запросити додаткові $200 млрд фінансування на війну з Іраном.

Про це повідомляє CNN.

$200 млрд на війну з Іраном: що відомо

Дональд Трамп зауважив, що вважає цю суму “невеликою ціною” для забезпечення військових усім необхідним.

– Ми хочемо бути у найкращій формі, найкращій формі, в якій ми будь-коли були. Це невелика ціна, яку потрібно заплатити, щоб переконатися, що ми залишаємося на найвищому рівні, – сказав американський лідер.

Він також зазначив, що ця сума включає й інші видатки військового відомства, які не пов’язані з війною проти Ірану.

Водночас голова Білого дому не навів конкретних пояснень щодо того, для чого Пентагону потрібне фінансування, сказавши лише, що він хоче забезпечити військових “величезними запасами боєприпасів”.

Видання The Washington Post тим часом повідомило, що Міноборони США надіслало свій запит до Білого дому, який у разі схвалення передасть прохання до Конгресу. Джерела уточнили, що гроші планують направити на термінове збільшення виробництва озброєння, витраченого в Ірані.

Там звернули увагу на те, що ця сума перевищує всю військову допомогу, яку з 2022 року США надали Україні ($188 млрд).

Нагадаємо, очільник правління найбільшого німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що запаси засобів протиповітряної оборони в США, Європі та країнах Близького Сходу практично вичерпалися.

За його словами, якщо війна у Ірані протриває ще принаймні місяць, ракет у Заходу фактично не залишиться.

Дональд Трамп раніше заявив, що не планує розгортати війська в Ірані, але не виключає “всі варіанти”.

