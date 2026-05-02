Міністерство оборони США домовилося з низкою технологічних гігантів, серед яких Amazon Web Services, Microsoft, Reflection AI та NVIDIA, про ширше застосування передових систем штучного інтелекту у військових операціях, включно із засекреченими мережами.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву Пентагону та чиновників оборонного відомства.

ШІ для Пентагону: що відомо про нові угоди

Пентагон підписав нові домовленості з компаніями Microsoft, Amazon, Nvidia та стартапом Reflection AI щодо законного операційного використання їхніх технологій штучного інтелекту у військових мережах із підвищеним рівнем секретності.

Зараз дивляться

Угода також охоплює корпорацію Oracle, про приєднання якої в Пентагоні офіційно повідомили у п’ятницю, а раніше аналогічні домовленості уклали OpenAI, Google та SpaceX.

За даними Міноборони США, нові правила значно розширюють можливості використання ШІ в секретних операціях, включно з підтримкою планування та потенційним застосуванням у бойових завданнях.

Формулювання законне оперативне використання фактично пом’якшує попередні обмеження, які раніше пропонувала компанія Anthropic і через які її співпраця з Пентагоном була зірвана.

Після конфлікту з Anthropic американське оборонне відомство пришвидшило пошук альтернативних постачальників ШІ-рішень, намагаючись уникнути залежності від одного розробника.

Водночас Пентагон прагне інтегрувати ШІ в засекречені системи для обробки великих обсягів даних і підтримки рішень у складних операційних умовах.

У заяві Пентагону зазначається, що такі угоди прискорюють трансформацію Збройних сил США у військо, орієнтоване на штучний інтелект.

Представники компаній, зокрема Oracle, підкреслюють, що мета співпраці — надати військовим більше гнучкості та контролю над технологіями без прив’язки до одного постачальника.

Окремо зазначається, що використання ШІ у військових системах залишається предметом дискусій через ризики помилок алгоритмів і можливу надмірну довіру до машинних рішень у критичних операціях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.