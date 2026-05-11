Около 69% работающих украинцев не переживают, что искусственный интеллект может заменить их работу.

Об этом говорится в результатах глобального ежегодного опроса End of Year Survey международной социологической ассоциации Gallup International о будущем, счастье и ожидании населения разных стран, проведенном Социологической группой Рейтинг.

Обеспокоены ли украинцы, что ИИ заменит их работу

По данным опроса, почти треть (около 30%) работников в Украине обеспокоены тем, что искусственный интеллект заменит их работу. Однако 69% работающих людей не беспокоятся по этому поводу.

Наемные работники боятся, что их заменят искусственным интеллектом гораздо больше, чем фрилансеры. Согласно опросу, каждый третий работник по найму (32%) опасается, что ИИ заменит его в должности, тогда как среди самозанятых этот показатель составляет всего 19%.

Около 78% самозанятых специалистов не опасаются конкуренции со стороны ИИ. В то же время 60% опрошенных в этой категории демонстрируют полный покой по поводу стабильности своей работы, отрицая любые волнения из-за развития технологий.

Высокий уровень тревоги по развитию искусственного интеллекта наблюдается среди неработающих граждан. По результатам опроса, 40% находящихся в декрете лиц занимаются домохозяйством или ищут работу, опасаются, что ИИ может заменить их на рынке труда.

Украина вошла в десятку наиболее стрессоустойчивых стран Европы по внедрению искусственного интеллекта. Согласно исследованию, украинцы демонстрируют один из самых высоких уровней спокойствия относительно риска замены их труда ИИ.

Кроме Украины, в топ-10 стран по этому показателю также входят страны Северной Европы, Эстония, Латвия, Хорватия, Германия и Нидерланды.

