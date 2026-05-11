Близько 69% українців, які працюють, не переймаються, що штучний інтелект може замінити їхню роботу.

Про це йдеться в результатах глобального щорічного опитування End of Year Survey міжнародної соціологічної асоціації Gallup International про майбутнє, щастя й очікування населення різних країн, яке провела Соціологічна група Рейтинг.

Чи стурбовані українці, що ШІ замінить їхню роботу

За даними опитуванням, майже третина (близько 30%) працівників в Україні стурбовані, що штучний інтелект замінить їхню роботу. Проте 69% людей, які працюють, не переймаються з цього приводу.

Наймані працівники бояться, що їх замінять штучним інтелектом значно більше, ніж фрілансери. Згідно з опитуванням, кожен третій працівник за наймом (32%) побоюється, що ШІ замінить його на посаді, тоді як серед самозайнятих цей показник становить лише 19%.

Близько 78% самозайнятих фахівців не бояться конкуренції з боку ШІ. Водночас 60% опитаних у цій категорії демонструють повний спокій щодо стабільності своєї роботи, заперечуючи будь-які хвилювання через розвиток технологій.

Найвищий рівень тривоги щодо розвитку штучного інтелекту спостерігається серед непрацюючих громадян. За результатами опитування, 40% осіб, які перебувають у декреті, займаються домогосподарством або шукають роботу, побоюються, що ШІ може замінити їх на ринку праці.

Україна увійшла до десятки найбільш стресостійких країн Європи щодо запровадження штучного інтелекту. Згідно з дослідженням, українці демонструють один із найвищих рівнів спокою стосовно ризику заміни їхньої праці ШІ.

Крім України, до топ-10 країн за цим показником також входять країни Північної Європи, Естонія, Латвія, Хорватія, Німеччина та Нідерланди.

