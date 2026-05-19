21 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит апелляционную жалобу относительно меры пресечения, избранной бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Об этом сообщили в ВАКС.

Когда рассмотрят апелляционную жалобу на меру пресечения Ермаку

— В четверг, 21 мая 2026 года, в 13:10 состоится судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитника на постановление следственного судьи ВАКС от 14.05.2026, которым к бывшему руководителю Офиса президента Украины применена мера пресечения, — говорится в сообщении.

За бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака был внесен залог в размере 140 млн грн, который ранее определил Высший антикоррупционный суд. После этого он покинул следственный изолятор.

Адвокат Ермака Игорь Фомин в эфире Радио Свобода сообщил, что сторона защиты подала апелляцию на меру пресечения в сокращенном виде, “поскольку у нас нет мотивированного решения”.

Фомин пояснил, что адвокаты не обосновывали свои требования, поскольку на момент подачи апелляции не было известно, чем суд мотивировал свое решение.

— Я жду, что получу в письменном виде решение суда. И тогда я ознакомлюсь с его аргументами и приму соответствующие меры… это будет приложением к апелляционной жалобе, – пояснил суть сокращенной апелляции адвокат.

Что известно о деле Ермака

11 мая бывшему главе ОП Андрею Ермаку объявили подозрение по делу о легализации 460 млн грн во время строительства элитных коттеджей под Киевом.

На следующий день подозрение по этому делу получили еще шесть человек.

По данным следствия, в 2021–2025 годах подозреваемые “отмыли” более 460 млн грн путем строительства коттеджного городка в поселке Козин Киевской области.

Часть средств, потраченных на строительство, была получена через “прачечную”, которая, по данным следствия, находилась под контролем бизнесмена — будущего владельца одной из резиденций.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн.

Ермак тогда заявил, что у него нет средств для внесения залога.

