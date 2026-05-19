Спальня, дитяча, вітальня — три кімнати, які влітку потребують охолодження. Три окремі спліт-системи — очевидне рішення, але є інша архітектура: один зовнішній блок на квартиру і два-три внутрішніх, з’єднаних спільною магістраллю.

Розберемо разом із Фокстрот, коли кондиціонери формату мультиспліт виправдовують себе і де вони програють звичайним.

Один блок замість трьох на фасаді

Фасад будинку — спільна власність, тож установка зовнішнього блоку без погодження з ОСББ — порушення. Три окремі спліти означають три погодження, три точки кріплення, три отвори.

У великих містах архітектори часто не дозволяють додаткові блоки на головних фасадах, особливо в історичних центрах. Мультиспліт зводить це до однієї точки: одне погодження, одне кріплення, одне джерело шуму — близько 53–54 дБ замість трьох однакових блоків.

Як працює спільна магістраль

Один інверторний компресор у зовнішньому блоці прокачує холодоагент по парі мідних труб — газовій і рідинній — до розгалужувача (рефнета). Звідти контур розходиться окремими гілками до кожного внутрішнього блока, де холодоагент через теплообмінник забирає тепло з повітря кімнати та повертається до компресора зворотною лінією.

На вході кожної гілки стоїть електронний розширювальний клапан, що дозує потік холодоагенту під поточну температуру кімнати. Датчики тиску і температури на внутрішніх блоках передають дані на контролер зовнішнього, який балансує продуктивність компресора між гілками. Інвертор плавно змінює оберти від 10 до 100% — один внутрішній блок може працювати на максимум холоду, а інший водночас — на мінімум, без різких циклів on/off.

Конденсат від кожного внутрішнього блока йде окремою дренажною лінією — спільного дренажу немає. Загальна магістраль має фізичні обмеження: довжина до 20-25 м, перепад висот між зовнішнім і найвищим внутрішнім — до 15 м.

Де мультиспліт поступається окремим спліт-системам

У мультиспліту всього три мінуси проти комплекту окремих спліт-систем:

Єдина точка відмови — поломка зовнішнього блоку зупиняє всю систему, не одну кімнату. Частота відмов 1.5-2% на рік проти 0.5-1%. Фіксована конфігурація — кількість і потужність внутрішніх блоків є частиною розрахунку зовнішнього, додати ще одну кімнату без перебудови магістралі не вийде. Економіка від трьох кімнат — на двох мультиспліт порівнянний за вартістю з парою бюджетних спліт-систем, тільки на трьох комплект окремих стає на 15% дорожчим.

Але для постійної конфігурації на дві-три кімнати без планів на перебудову всі три мінуси залишаються радше теоретичними.

Складний монтаж — не проблема

Монтаж мультиспліту виглядає складнішим: основна магістраль і окремі гілки до внутрішніх блоків, окремі дренажі, особлива схема живлення — до мережі підключений лише зовнішній блок, внутрішні живляться від нього через сигнальний кабель.

