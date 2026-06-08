Шахраї почали використовувати результати пошуку в ChatGPT для просування підроблених інтернет-магазинів.

Користувачі, які довіряють рекомендаціям штучного інтелекту, можуть переходити на фейкові сайти, оплачувати покупки та втрачати гроші.

Про нову схему попередила служба перевірки шахрайств Ask Silver.

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Як працює схема з фейковими магазинами

За даними дослідників, проблема проявилася під час пошуку товарів через ChatGPT. Наприклад, користувач може попросити чат-бота порадити популярні сумки британського бренду Russell & Bromley.

Штучний інтелект пропонує моделі, вказує ціни та додає посилання на джерела. Однак серед них можуть опинитися шахрайські сайти, які зовні майже не відрізняються від справжніх інтернет-магазинів.

Користувач переходить за посиланням, оформлює замовлення та вводить банківські дані. Після цього товар не надходить, а гроші та платіжна інформація опиняються в руках шахраїв.

У Ask Silver виявили підроблені ресурси, які маскувалися під Russell & Bromley та мережу товарів для дому Dunelm.

Представниця компанії Анна Джонс припускає, що мовна модель могла стати жертвою так званого “отруєння” даних. Йдеться про ситуацію, коли зловмисники розміщують шкідливий контент або клони вебсторінок, які потрапляють до інформації, на яку орієнтуються системи штучного інтелекту.

За її словами, шахраї також могли скористатися тим, що бренд Russell & Bromley у січні 2026 року перейшов під контроль компанії Next. Через це окремий офіційний сайт бренду більше не працює, але покупці продовжують його шукати.

Чому підробки здаються справжніми

Під час тестування ChatGPT серед джерел для рекомендацій сумок Russell & Bromley виявилися шахрайські сайти.

Фейкові ресурси мали переконливий вигляд та пропонували великі знижки — подекуди до 80%. Також вони використовували адреси, схожі на назву бренду. Серед прикладів — therussellbromleyofficial, russellandbromleylondon, russellbromleyonlineuk та russell-and-bromley.

Керівниця підрозділу боротьби з шахрайством британської служби National Trading Standards Луїза Бакстер наголосила, що користувачам не варто автоматично довіряти сайтам лише тому, що їх рекомендував інструмент на основі штучного інтелекту.

За її словами, дедалі більше людей звертаються до AI-сервісів за порадами, але злочинці швидко пристосовуються до нових технологій і використовують їх для пошуку потенційних жертв.

Як убезпечити себе під час покупок

Експерти радять уважно перевіряти адресу сайту перед оформленням замовлення. Підозру мають викликати зайві слова на кшталт official або deals у доменному імені.

Ще одна ознака шахрайства — надто великі знижки та вимога оплатити товар лише банківським переказом.

Фахівці рекомендують самостійно відкривати офіційні сайти магазинів або користуватися їхніми застосунками, а не переходити за сторонніми посиланнями.

У компанії Dunelm заявили, що працюють над блокуванням підроблених ресурсів після їх виявлення. У Next також повідомили, що знають про проблему та займаються закриттям шахрайських сайтів.

У ChatGPT підтвердили, що видалили виявлені фейкові ресурси зі свого пошукового індексу. Якщо ж банківські реквізити потрапили до рук шахраїв, експерти радять негайно звернутися до банку та повідомити про інцидент відповідні служби.

Джерело : The Guardian

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