Мессенджер WhatsApp обновил требования к операционным системам смартфонов.

С 30 ноября 2026 года приложение будет работать только на iPhone с iOS 15.5 или более новой версией. Также компания изменит минимальные требования для Android-устройств.

Это означает, что владельцам старых моделей смартфонов Apple стоит проверить версию установленной операционной системы и при необходимости обновить ее.

Сейчас смотрят

Какие iPhone останутся совместимыми с WhatsApp

Несмотря на новые требования, WhatsApp не прекращает поддержку iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE первого поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Эти устройства могут работать на более новых версиях iOS, поэтому после установки доступных обновлений мессенджер продолжит работать без изменений.

Для проверки достаточно открыть настройки смартфона и перейти в раздел обновления программного обеспечения.

Новые правила для Android

Изменения коснутся и пользователей Android. С 8 сентября 2026 года WhatsApp будет работать только на смартфонах с Android 6 или более новыми версиями операционной системы.

Сейчас мессенджер поддерживает устройства с Android 5.0 и новее, однако после обновления требований эта версия больше не будет совместима с приложением.

Почему WhatsApp отказывается от старых систем

Каждый год WhatsApp анализирует, какие устройства и версии программного обеспечения используются меньше всего.

Такие системы часто не получают актуальных обновлений безопасности или не имеют необходимых технических возможностей для стабильной работы приложения.

Перед прекращением поддержки пользователи получат несколько напоминаний непосредственно в WhatsApp с рекомендацией обновить операционную систему.

В компании также подчеркнули, что для регистрации новой учетной записи телефон должен иметь возможность принимать SMS-сообщения или звонки во время верификации номера. Устройства, которые работают только через Wi-Fi, для этого не подходят.

Год назад WhatsApp прекратил поддержку iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые не могли обновиться до необходимых версий iOS.

Источник : WhatsApp

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.