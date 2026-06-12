Месенджер WhatsApp оновив вимоги до операційних систем смартфонів.

З 30 листопада 2026 року застосунок працюватиме лише на iPhone з iOS 15.5 або новішою версією. Також компанія змінить мінімальні вимоги для Android-пристроїв.

Це означає, що власникам старіших моделей смартфонів Apple варто перевірити версію встановленої операційної системи та за потреби оновити її.

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Які iPhone залишаться сумісними з WhatsApp

Попри нові вимоги, WhatsApp не припиняє підтримку iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE першого покоління, iPhone 7 та iPhone 7 Plus.

Ці пристрої можуть працювати на новіших версіях iOS, тому після встановлення доступних оновлень месенджер продовжить працювати без змін.

Для перевірки достатньо відкрити налаштування смартфона та перейти до розділу оновлення програмного забезпечення.

Нові правила для Android

Зміни торкнуться і користувачів Android. Із 8 вересня 2026 року WhatsApp працюватиме лише на смартфонах з Android 6 або новішими версіями операційної системи.

Наразі месенджер підтримує пристрої з Android 5.0 і новіше, однак після оновлення вимог ця версія більше не буде сумісною із застосунком.

Чому WhatsApp відмовляється від старих систем

Щороку WhatsApp аналізує, які пристрої та версії програмного забезпечення використовуються найменше.

Такі системи часто не отримують актуальних оновлень безпеки або не мають необхідних технічних можливостей для стабільної роботи застосунку.

Перед припиненням підтримки користувачі отримають кілька нагадувань безпосередньо в WhatsApp із рекомендацією оновити операційну систему.

У компанії також наголосили, що для реєстрації нового облікового запису телефон повинен мати можливість приймати SMS-повідомлення або дзвінки під час верифікації номера. Пристрої, які працюють лише через Wi-Fi, для цього не підходять.

Рік тому WhatsApp припинив підтримку iPhone 5s, iPhone 6 та iPhone 6 Plus, які не могли оновитися до необхідних версій iOS.

Джерело : WhatsApp

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