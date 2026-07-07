В США в капсулу времени, которую откроют через 250 лет, положили смартфон iPhone 17 Pro Max.

Капсулу официально запечатали и похоронили 4 июля 2026 года в историческом парке Независимости в Филадельфии в рамках празднования 250-летия независимости США.

Об этом сообщила организация America250, которая отвечает за подготовку юбилейных мероприятий.

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Почему в капсулу положили iPhone 17 Pro Max

В капсулу поместили iPhone 17 Pro Max цвета Cosmic Orange в рамках инициативы America Innovates, призванной продемонстрировать достижения американских технологий в 2026 году.

Организаторы отмечают, что смартфон должен стать символом современных инноваций в сфере мобильных вычислений, фотографии и средств связи, которые изменили способ работы, общения и творчества людей в XXI веке.

Кроме самого устройства, в приложении Заметки сохранены цифровые материалы, которые должны показать людям XXIII века, какой была повседневная жизнь в 2026 году.

Как защитили капсулу времени

Капсулу создали так, чтобы ее содержимое имело максимальные шансы сохраниться в течение двух с половиной столетий.

Над ее разработкой работали специалисты Национального института стандартов и технологий и эксперты Библиотеки Конгресса.

Основой конструкции стал цилиндр из нержавеющей стали весом около 900 фунтов (более 400 кг), изготовленный с высокой точностью. Его герметизировали индием — мягким металлом, который под давлением заполняет даже мельчайшие неровности уплотнения.

После этого капсулу накрыли стальным колпаком весом 1 100 фунтов (почти 500 кг), который создает воздушную прослойку и защищает ее от влаги под землей.

Что еще будет храниться до 2276 года

Кроме iPhone, в капсулу положили экспонаты от всех 56 штатов и территорий США, а также от трех ветвей федеральной власти.

Среди самых интересных предметов:

перо белоголового орлана по прозвищу Старый Эйб (Old Abe), который был символом времен Гражданской войны в США;

фрагмент ткани самолета, на котором братья Уилбер и Орвилл Райт совершили свой исторический полет в 1903 году;

ответ, сгенерированный системой Claude, в котором искусственный интеллект представляет, какой будет Калифорния через 250 лет.

Открыть капсулу планируют в 2276 году — во время празднования 500-летия независимости США.

Источник : MacRumors

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