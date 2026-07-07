Откроют через 250 лет: в США запечатали капсулу времени с iPhone 17 Pro Max
- Смартфон содержит цифровые материалы о повседневной жизни людей в 2026 году.
- Капсулу времени герметизировали по специальной технологии.
- В капсулу также положили исторические артефакты и ответ, сгенерированный искусственным интеллектом Claude.
В США в капсулу времени, которую откроют через 250 лет, положили смартфон iPhone 17 Pro Max.
Капсулу официально запечатали и похоронили 4 июля 2026 года в историческом парке Независимости в Филадельфии в рамках празднования 250-летия независимости США.
Об этом сообщила организация America250, которая отвечает за подготовку юбилейных мероприятий.
Почему в капсулу положили iPhone 17 Pro Max
В капсулу поместили iPhone 17 Pro Max цвета Cosmic Orange в рамках инициативы America Innovates, призванной продемонстрировать достижения американских технологий в 2026 году.
Организаторы отмечают, что смартфон должен стать символом современных инноваций в сфере мобильных вычислений, фотографии и средств связи, которые изменили способ работы, общения и творчества людей в XXI веке.
Кроме самого устройства, в приложении Заметки сохранены цифровые материалы, которые должны показать людям XXIII века, какой была повседневная жизнь в 2026 году.
Как защитили капсулу времени
Капсулу создали так, чтобы ее содержимое имело максимальные шансы сохраниться в течение двух с половиной столетий.
Над ее разработкой работали специалисты Национального института стандартов и технологий и эксперты Библиотеки Конгресса.
Основой конструкции стал цилиндр из нержавеющей стали весом около 900 фунтов (более 400 кг), изготовленный с высокой точностью. Его герметизировали индием — мягким металлом, который под давлением заполняет даже мельчайшие неровности уплотнения.
После этого капсулу накрыли стальным колпаком весом 1 100 фунтов (почти 500 кг), который создает воздушную прослойку и защищает ее от влаги под землей.
Что еще будет храниться до 2276 года
Кроме iPhone, в капсулу положили экспонаты от всех 56 штатов и территорий США, а также от трех ветвей федеральной власти.
Среди самых интересных предметов:
- перо белоголового орлана по прозвищу Старый Эйб (Old Abe), который был символом времен Гражданской войны в США;
- фрагмент ткани самолета, на котором братья Уилбер и Орвилл Райт совершили свой исторический полет в 1903 году;
- ответ, сгенерированный системой Claude, в котором искусственный интеллект представляет, какой будет Калифорния через 250 лет.
Открыть капсулу планируют в 2276 году — во время празднования 500-летия независимости США.