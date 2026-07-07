У США до капсули часу, яку відкриють через 250 років, поклали смартфон iPhone 17 Pro Max.

Капсулу офіційно запечатали та поховали 4 липня 2026 року в історичному парку Незалежності у Філадельфії в межах святкування 250-річчя незалежності США.

Про це повідомила організація America250, яка відповідає за підготовку ювілейних заходів.

Зараз дивляться

Чому до капсули поклали iPhone 17 Pro Max

До капсули помістили iPhone 17 Pro Max кольору Cosmic Orange у межах ініціативи America Innovates, що покликана продемонструвати досягнення американських технологій у 2026 році.

Організатори зазначають, що смартфон має стати символом сучасних інновацій у сфері мобільних обчислень, фотографії та засобів зв’язку, які змінили спосіб роботи, спілкування й творчості людей у XXI столітті.

Крім самого пристрою, у застосунку Нотатки збережено цифрові матеріали, які мають показати людям XXIII століття, яким було повсякденне життя у 2026 році.

Як захистили капсулу часу

Капсулу створили так, щоб її вміст мав максимальні шанси зберегтися протягом двох з половиною століть.

Над її розробкою працювали фахівці Національного інституту стандартів і технологій та експерти Бібліотеки Конгресу.

Основою конструкції став циліндр із нержавіючої сталі вагою близько 900 фунтів (понад 400 кг), виготовлений з високою точністю. Його герметизували індієм — м’яким металом, який під тиском заповнює навіть найдрібніші нерівності ущільнення.

Після цього капсулу накрили сталевим ковпаком вагою 1 100 фунтів (майже 500 кг), який створює повітряний прошарок і захищає її від вологи під землею.

Що ще зберігатиметься до 2276 року

Окрім iPhone, до капсули поклали експонати від усіх 56 штатів і територій США, а також від трьох гілок федеральної влади.

Серед найцікавіших предметів:

перо білоголового орлана на прізвисько Старий Ейб (Old Abe), який був символом часів Громадянської війни в США;

фрагмент тканини літака, на якому брати Вілбер та Орвілл Райти здійснили свій історичний політ у 1903 році;

відповідь, згенерована системою Claude, у якій штучний інтелект уявляє, якою буде Каліфорнія через 250 років.

Відкрити капсулу планують у 2276 році — під час святкування 500-річчя незалежності США.

Джерело : MacRumors

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.