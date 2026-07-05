Президент США Дональд Трамп в речи ко Дню независимости заявил, что Америка “очень скоро” полетит на Марс, пообещал, что страна никогда не станет коммунистической, и призвал принять закон об изменении избирательной системы.

Об этом сообщает CNN, транслируя выступление Дональда Трампа в Вашингтоне.

Речь Трампа ко Дню независимости США: что известно

Выступление Дональда Трампа ко Дню независимости США сначала было запланировано на 21:45 по местному времени, но его перенесли из-за шторма, грозы и молний в Вашингтоне.

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Из-за непогоды людей эвакуировали с Национальной аллеи — главного места празднования. Также на несколько часов раньше приостановили полеты самолетов над городом, а во многих регионах США перенесли запуск фейерверков.

Начиная речь, Трамп заявил, что задержка из-за погоды не могла сорвать его выступление.

— Я хочу поблагодарить всех, потому что они поступили правильно. Они увидели молнию, и я сказал: если нам придется выступать перед одним человеком в 4 часа утра, я буду здесь. Нас ничто не остановит, — сказал Трамп.

Он также признал, что часть людей покинула место мероприятия из-за непогоды и не смогла вернуться после повторной проверки Секретной службы США.

— Мне так жаль некоторых людей, они ушли отсюда, не смогли вернуться, но вы — очень особенные люди, а у нас — очень особенная страна, — заявил президент США.

Трамп назвал этот вечер “особенным” и отметил, что даже задержка из-за молний, по его мнению, сделала мероприятие “еще красивее”.

Во время речи президент США также рассказал о планах полета на Марс.

— Мы очень скоро полетим на Марс. Сначала мы полетим на Луну, а потом — на Марс, — сказал Трамп.

Отдельно он говорил об американской истории и продемонстрировал, по его словам, один из первых флагов США, датированный 1777 годом, с 13 звездами и 13 полосами.

— Здесь, на нашей Национальной аллее, мы празднуем победу свободы над тиранией, победу свободы над угнетением и неизменную победу американского духа с 4 июля 1776 года по 4 июля 2026 года, — заявил Трамп.

Президент США также снова раскритиковал коммунизм, заявив, что “Америка никогда не станет коммунистической страной”.

К слову, такие заявления прозвучали после того, как представители демократических социалистов одержали победу на праймериз Демократической партии в ряде штатов.

Кроме того, Трамп призвал поддержать законопроект Save America Act, который предусматривает изменения в избирательном законодательстве, в частности требование предъявить удостоверение личности избирателя и подтвердить гражданство.

Напомним, что ранее в Вашингтоне отменили традиционный парад ко Дню независимости США из-за сильной жары. По прогнозам, температура в округе Колумбия могла превысить 43 °C.

Из-за опасных погодных условий также переносили или временно отменяли часть праздничных мероприятий, посвященных 250-летию независимости США. В частности, в Вашингтоне изменили время допуска зрителей на концерт A Capitol Fourth, а в других штатах отменяли парады и массовые мероприятия.

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