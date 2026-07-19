Засновник Tesla та xAI Ілон Маск, який неодноразово робив прогнози щодо розвитку штучного інтелекту, припустив, що традиційне програмування може втратити актуальність уже до кінця цього року.

Ілон Маск прогнозує кінець професії програміста через ШІ

Упродовж багатьох років професію програміста вважали однією з найперспективніших. Однак поява таких ШІ-інструментів, як Claude Code від Anthropic і Codex від OpenAI, суттєво змінила роботу розробників. Ці системи здатні не лише доповнювати код, а й аналізувати архітектуру програмного забезпечення, запускати тести та самостійно впроваджувати виправлення.

На одній із конференцій Маск заявив, що невдовзі людям узагалі може не знадобитися писати код. За його словами, штучний інтелект зможе одразу створювати готові бінарні файли, причому робити це ефективніше за традиційні компілятори.

Зараз дивляться

— Ймовірно, вже до кінця цього року все дійде до того, що про кодування не доведеться навіть думати. ШІ просто створюватиме бінарний файл безпосередньо, — висловив думку Маск.

Він пояснив, що користувачеві достатньо буде описати бажаний результат, після чого система самостійно згенерує оптимізований файл. У такому разі написання програмного коду стане лише проміжним етапом, який згодом може повністю зникнути.

Зміни на ринку праці вже помітні. Компанії дедалі частіше використовують ШІ-інструменти, через що попит на фахівців початкового рівня скорочується. Згідно зі звітом Revelio Labs і Всесвітнього економічного форуму, кількість таких вакансій зменшилася на 35%. Одними з найбільш постраждалих стали посади у сфері програмування та розробки програмного забезпечення.

Раніше генеральний директор Anthropic Даріо Амодей прогнозував, що штучний інтелект може ліквідувати до половини початкових офісних посад і спричинити зростання безробіття до 10–20%.

Амодей неодноразово висловлював занепокоєння через вплив ШІ на зайнятість і закликав уповільнити розвиток технології. Водночас останнім часом його позиція стала менш категоричною. На тлі підготовки Anthropic до можливого виходу на фондовий ринок він заявив, що штучний інтелект може не лише витісняти працівників, а й розширювати обсяг завдань, які виконують люди.

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