Компания OpenAI готовит целую линейку собственных аппаратных гаджетов. Первые устройства компании могут быть представлены уже в ближайшее время.

Об этом рассказал президент OpenAI Грег Брокман в интервью журналистке Джоанне Стерн.

OpenAI готовит премьеру собственных AI-устройств

По словам Брокмана, компания создает ряд устройств для взаимодействия с системами искусственного интеллекта OpenAI. Конкретных деталей руководитель компании пока не раскрывает.

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— Идея заключается в создании очень полезных устройств, которые люди хотели бы иметь в своей жизни, — подчеркнул Брокман.

Он также добавил, что новинки от OpenAI “появятся в ближайшее время”. Известно, что разработка аппаратного обеспечения ведется в сотрудничестве с бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом. Ранее OpenAI уже приобрела основанный Джонни Айвом аппаратный стартап io.

А комментируя судебный иск со стороны Apple против OpenAI, Брокман подчеркнул, что компания четко придерживается собственной долгосрочной стратегии развития и опирается исключительно на внутренние инновации.

— OpenAI не интересуется коммерческими тайнами других компаний, — заявил президент компании, заверив, что разработчики сосредоточены на собственных технологиях.

Ранее ChatGPT стал блокировать запросы на копирование стиля известных авторов. Теперь искусственный интеллект предлагает создавать тексты на основе общих черт и атмосферности, сохраняя собственный нейтральный стиль.

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