Компанія OpenAI готує цілу лінійку власних апаратних ґаджетів. Перші пристрої компанії можуть презентувати вже найближчим часом.

Про це розповів президент OpenAI Грег Брокман в інтерв’ю журналістці Джоанні Стерн.

OpenAI готує прем’єру власних AI-пристроїв

За словами Брокмана, компанія створює низку пристроїв для взаємодії із системами штучного інтелекту OpenAI. Конкретних деталей керівник компанії поки не розкриває.

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— Ідея полягає у створенні дуже корисних пристроїв, які люди хотіли б мати у своєму житті, — підкреслив Брокман.

Він також додав, що новинки від OpenAI “з’являться найближчим часом”. Відомо, що розробка апаратного забезпечення триває у співпраці з колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом. Раніше OpenAI вже придбала заснований Джоні Айвом апаратний стартап io.

А коментуючи судовий позов з боку Apple проти OpenAI, Брокман наголосив, що компанія чітко дотримується власної довгострокової стратегії розвитку та спирається виключно на внутрішні інновації.

— OpenAI не цікавиться комерційними таємницями інших компаній, — заявив президент компанії, запевнивши, що розробники зосереджені на власних технологіях.

Раніше ChatGPT почав блокувати запити на копіювання стилю відомих авторів. Тепер штучний інтелект пропонує створювати тексти лише на основі загальних рис та атмосферності, зберігаючи власний нейтральний стиль.

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