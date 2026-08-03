В среду, 5 августа, отработанная верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX столкнется с поверхностью Луны. Ученые готовятся наблюдать за этим незапланированным столкновением.

Об этом сообщает Gizmodo.

SpaceX упадет на Луну: что об этом известно и как увидеть столкновение

По предварительным прогнозам, удар произойдет вблизи кратера Эйнштейна 5 августа в 02:44 по восточному времени (в 09:44 по киевскому времени). Ступень ракеты будет двигаться со скоростью около 8 700 км/ч, что почти в семь раз превышает скорость звука.

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Как ракета оказалась на курсе столкновения:

Ракету запустили 15 января 2025 года из Космического центра Кеннеди. Она вывела на лунную траекторию два посадочных аппарата — Blue Ghost (Firefly Aerospace) и Resilience (ispace).

Ступень должна была сгореть в атмосфере Земли, но из-за особенностей орбиты осталась в космосе и оказалась на траектории столкновения со спутником.

Точное время и место падения первым рассчитал независимый аналитик Билл Грей, разработчик ПО Project Pluto.

Удар будет виден только из тех регионов Земли, где в это время ночь и Луна находится высоко над горизонтом. Наилучшие условия будут у наблюдателей в центральных и восточных регионах Северной и Южной Америки. Для фиксации вспышки понадобится качественный телескоп и предварительная подготовка.

Ученые подчеркивают, что это явление не представляет никакой угрозы ни для Земли, ни для действующих лунных аппаратов, ведь Луна постоянно подвергается ударам мелких метеоритов.

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