В субботу, 4 июля, вблизи Земли пролетит астероид 533808 (2007 ML24). В NASA его относят к категории потенциально опасных объектов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса NASA Eyes on Asteroids.

Когда астероид приблизится к Земле

По информации NASA, астероид 533808 (2007 ML24) имеет длину 479,2 метра.

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Ближе всего к Земле он подойдет 4 июля. В этот момент расстояние между небесным телом и нашей планетой составит 3 476 895 км, или почти 3,5 млн км.

Почему его называют потенциально опасным

В NASA потенциально опасными считают астероиды, которые имеют диаметр более 150 метров и пролетают на расстоянии менее 7,5 млн км от Земли.

Астероид 533808 (2007 ML24) соответствует обоим этим критериям, поэтому его отнесли к этой категории.

Вместе с тем это не означает, что он представляет угрозу для нашей планеты или может столкнуться с Землей во время нынешнего сближения.

Что известно о подобных астероидах

Подобные сближения происходят регулярно. Например, в августе 2025 года мимо Земли пролетел астероид 1997 QK1, который также имел статус потенциально опасного. Его длина превышала 320 метров, а к нашей планете он приблизился на расстояние немногим более 3 млн км.

Несмотря на это, столкновения с Землей тогда также не прогнозировали.

Источник : Укринформ

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