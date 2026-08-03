У середу, 5 серпня, відпрацьований верхній ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX зіткнеться з поверхнею Місяця. Науковці готуються спостерігати за цим незапланованим зіткненням.

Про це повідомляє Gizmodo.

SpaceX впаде на Місяць: що про це відомо та як побачити зіткнення

За попередніми прогнозами, удар станеться поблизу кратера Ейнштейна 5 серпня о 02:44 за східним часом (о 09:44 за київським часом). Ступінь ракети рухатиметься зі швидкістю близько 8 700 км/год, що майже у сім разів перевищує швидкість звуку.

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Як ракета опинилася на курсі зіткнення:

Ракету запустили 15 січня 2025 року з Космічного центру Кеннеді. Вона вивела на місячну траєкторію два посадкові апарати — Blue Ghost (Firefly Aerospace) та Resilience (ispace).

Ступінь мав згоріти в атмосфері Землі, але через особливості орбіти залишився у космосі й опинився на траєкторії зіткнення із супутником.

Точний час і місце падіння першим вирахував незалежний аналітик Білл Грей, розробник ПЗ Project Pluto.

Удар буде видно лише з тих регіонів Землі, де в цей час ніч і Місяць перебуває високо над горизонтом. Найкращі умови матимуть спостерігачі в центральних та східних регіонах Північної та Південної Америки. Для фіксації спалаху знадобиться якісний телескоп та попередня підготовка.

Вчені наголошують, що подія не становить жодної загрози ані для Землі, ані для чинних місячних апаратів, адже Місяць постійно зазнає ударів дрібних метеоритів.

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