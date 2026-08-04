Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національний алгоритм Купина як основний стандарт для кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Він замінить застарілі радянські стандарти ГОСТ уже з 1 вересня 2026 року. Про це повідомили у Мінцифри.

Україна остаточно переходить на новий стандарт КЕП Купина

Алгоритм Купина — це сучасна розробка в галузі української криптографії, покликана захистити електронні підписи від сучасних кіберзагроз та забезпечити технологічну незалежність цифрових продуктів держави.

Зараз дивляться

Зміна стандарту не створить незручностей для користувачів та не вимагатиме термінових дій:

Бігти терміново перевипускати ключі не потрібно. Усі раніше видані електронні підписи залишатимуться чинними до завершення терміну дії їхніх сертифікатів.

Усі файли, угоди та звіти, підписані за старими алгоритмами ГОСТ, повністю зберігають свою юридичну силу.

Сервіси та цифрові системи автоматично розпізнаватимуть старі підписи під час перевірки документів, а нові операції проводитимуть уже за стандартом Купина.

Починаючи з 1 вересня 2026 року, усі нові сертифікати КЕП видаватимуться винятково за новим стандартом.

Однак фахівці радять бізнесу та IT-розробникам діяти проактивно: варто вже зараз уточнити в технічній підтримці своїх систем, чи підтримує поточне програмне забезпечення Купина стандарт.

Вчасна налаштувальна робота дозволить уникнути збоїв у бізнес-процесах після 1 вересня.

Фото: magnific.com

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.