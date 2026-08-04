Україна остаточно переходить на новий стандарт КЕП Купина: Кабмін ухвалив рішення
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національний алгоритм Купина як основний стандарт для кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Він замінить застарілі радянські стандарти ГОСТ уже з 1 вересня 2026 року. Про це повідомили у Мінцифри.
Україна остаточно переходить на новий стандарт КЕП Купина
Алгоритм Купина — це сучасна розробка в галузі української криптографії, покликана захистити електронні підписи від сучасних кіберзагроз та забезпечити технологічну незалежність цифрових продуктів держави.
Зміна стандарту не створить незручностей для користувачів та не вимагатиме термінових дій:
- Бігти терміново перевипускати ключі не потрібно. Усі раніше видані електронні підписи залишатимуться чинними до завершення терміну дії їхніх сертифікатів.
- Усі файли, угоди та звіти, підписані за старими алгоритмами ГОСТ, повністю зберігають свою юридичну силу.
- Сервіси та цифрові системи автоматично розпізнаватимуть старі підписи під час перевірки документів, а нові операції проводитимуть уже за стандартом Купина.
- Починаючи з 1 вересня 2026 року, усі нові сертифікати КЕП видаватимуться винятково за новим стандартом.
Однак фахівці радять бізнесу та IT-розробникам діяти проактивно: варто вже зараз уточнити в технічній підтримці своїх систем, чи підтримує поточне програмне забезпечення Купина стандарт.
Вчасна налаштувальна робота дозволить уникнути збоїв у бізнес-процесах після 1 вересня.
Фото: magnific.com