Компания OpenAI представила масштабное обновление ChatGPT. Разработчики улучшили флагманские модели GPT-5.6 Sol и GPT-5.6 Luna, а также значительно расширили возможности для пользователей бесплатной версии.

Об этом сообщает пресс-служба OpenAI.

OpenAI обновила ChatGPT: что известно

Для пользователей платных тарифов была обновлена ​​модель GPT-5.6 Sol.

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Основной акцент сделали на конкретике и правдивости информации:

Меньше ошибок: по данным внутренних тестов, в финансовых, медицинских и юридических запросах количество фактических ошибок уменьшилось на 68% по сравнению с предыдущей версией.

по данным внутренних тестов, в финансовых, медицинских и юридических запросах количество фактических ошибок уменьшилось на 68% по сравнению с предыдущей версией. Лаконичность и суть: нейросеть научилась отвечать прямо на вопросы без лишнего “вступления”, ненужного форматирования и банальных обобщений.

нейросеть научилась отвечать прямо на вопросы без лишнего “вступления”, ненужного форматирования и банальных обобщений. Новый ползунок размышлений: в веб-версии и приложениях появился специальный регулятор. Пользователь может самостоятельно выбирать, сколько времени модель должна потратить на обдумывание – от мгновенного быстрого ответа до анализа сложных задач.

Бесплатная версия ChatGPT также получит наибольшее обновление за последнее время:

Безлимитные текстовые чаты: моделью по умолчанию становится GPT-5.6 Luna, а ограничения на количество текстовых сообщений в чате снимаются.

моделью по умолчанию становится GPT-5.6 Luna, а ограничения на количество текстовых сообщений в чате снимаются. Кнопка “Подумай”: если вопрос требует сложных расчетов, анализа или исследования, пользователи смогут нажать новую кнопку, чтобы дать ИИ больше времени на обработку глубокого ответа.

если вопрос требует сложных расчетов, анализа или исследования, пользователи смогут нажать новую кнопку, чтобы дать ИИ больше времени на обработку глубокого ответа. Однако ограничения на загрузку фотографий, файлов и использование дополнительных инструментов для бесплатных аккаунтов пока остаются.

В OpenAI также отметили, что дополнительно обучили модели безопасности для защиты несовершеннолетних пользователей (до 18 лет). ИИ будет уклоняться от романтических ролевых игр, призывов к опасным челленджам, а также будет жестко блокировать контент, связанный с расстройствами пищевого поведения, насилием и возрастными ограничениями.

Обновление подписчиков уже доступно, а пользователи бесплатной версии получат полный доступ к новым функциям в течение текущей и следующей недели.

Напомним, что ChatGPT начал блокировать запросы на копирование стиля известных авторов. Теперь искусственный интеллект предлагает создавать тексты на основе общих черт и атмосферности.

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