OpenAI сделала бесплатные чаты в ChatGPT безлимитными
Компания OpenAI представила масштабное обновление ChatGPT. Разработчики улучшили флагманские модели GPT-5.6 Sol и GPT-5.6 Luna, а также значительно расширили возможности для пользователей бесплатной версии.
Об этом сообщает пресс-служба OpenAI.
OpenAI обновила ChatGPT: что известно
Для пользователей платных тарифов была обновлена модель GPT-5.6 Sol.
Основной акцент сделали на конкретике и правдивости информации:
- Меньше ошибок: по данным внутренних тестов, в финансовых, медицинских и юридических запросах количество фактических ошибок уменьшилось на 68% по сравнению с предыдущей версией.
- Лаконичность и суть: нейросеть научилась отвечать прямо на вопросы без лишнего “вступления”, ненужного форматирования и банальных обобщений.
- Новый ползунок размышлений: в веб-версии и приложениях появился специальный регулятор. Пользователь может самостоятельно выбирать, сколько времени модель должна потратить на обдумывание – от мгновенного быстрого ответа до анализа сложных задач.
Бесплатная версия ChatGPT также получит наибольшее обновление за последнее время:
- Безлимитные текстовые чаты: моделью по умолчанию становится GPT-5.6 Luna, а ограничения на количество текстовых сообщений в чате снимаются.
- Кнопка “Подумай”: если вопрос требует сложных расчетов, анализа или исследования, пользователи смогут нажать новую кнопку, чтобы дать ИИ больше времени на обработку глубокого ответа.
- Однако ограничения на загрузку фотографий, файлов и использование дополнительных инструментов для бесплатных аккаунтов пока остаются.
В OpenAI также отметили, что дополнительно обучили модели безопасности для защиты несовершеннолетних пользователей (до 18 лет). ИИ будет уклоняться от романтических ролевых игр, призывов к опасным челленджам, а также будет жестко блокировать контент, связанный с расстройствами пищевого поведения, насилием и возрастными ограничениями.
Обновление подписчиков уже доступно, а пользователи бесплатной версии получат полный доступ к новым функциям в течение текущей и следующей недели.
Напомним, что ChatGPT начал блокировать запросы на копирование стиля известных авторов. Теперь искусственный интеллект предлагает создавать тексты на основе общих черт и атмосферности.