OpenAI разоблачила и заблокировала российскую сеть, которая с помощью ChatGPT распространяла дезинформацию.

Они использовали искусственный интеллект для проведения дезинформационных кампаний в соцсетях Substack, Telegram, X (Twitter), Facebook и LinkedIn.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации со ссылкой на OpenAI.

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OpenAI заблокировала российскую сеть, распространяющую дезинформацию через ChatGPT

Главной целью ботофермы было создание искусственного авторитета для фейковой организации под названием Международный институт Берка (Burke Institute International, IBI).

По данным специалистов, платформа так называемого “института” регулярно обнародовала материалы, скопированные из реальных научных исследований, но с искривленными источниками и поддельными ссылками.

Через этот ресурс российские операторы системно распространяли дезинформацию и фейки, выгодные Кремлю, пытаясь придать им вид заслуженных доверия аналитических материалов.

Хотя эта конкретная дезинформационная кампания охватила относительно небольшую аудиторию, эксперты подчеркивают, что ключевая опасность заключается не в охвате, а в созданной инфраструктуре.

Этот случай четко демонстрирует, как враждебные субъекты могут применять технологии искусственного интеллекта для маскировки происхождения пропагандистских нарративов, искусственного создания “экспертного” имиджа для подставных структур и накопления информационных активов с возможностью их быстрого масштабирования в будущем.

Фото: Центр противодействия дезинформации

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