При отключении электроэнергии одним из вариантов оставаться на связи является спутниковый интернет Starlink. Для его работы требуется специальный терминал, принимающий сигнал со спутников, а также оплаченный тариф.

Сколько стоит Starlink в 2026 году, читайте в материале Фактов ICTV.

Чем отличаются терминалы Starlink

Starlink — это спутниковая система интернета компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Ее особенность состоит в том, что для подключения не нужна привычная кабельная интернет-сеть. Именно поэтому Starlink — отличный вариант в местах, где обычный интернет не работает из-за повреждений сетей или длительных отключений электроэнергии.

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Сколько стоит Starlink Илона Маска, зависит от типа оборудования и потребностей. Сейчас Starlink предлагает несколько вариантов оборудования. Они отличаются размером, комплектацией и предназначением.

Сколько стоит Starlink Mini

Starlink Mini — компактный терминал, прежде всего рассчитанный на мобильное использование. Его можно брать с собой в поездки, использовать в автомобиле, на даче, в небольшом помещении или там, где нет возможности установить большое оборудование.

Главное преимущество Mini — небольшие размеры и вес. Кроме того, Wi-Fi-роутер уже встроен непосредственно в терминал, поэтому отдельно покупать роутер для базового использования не требуется. Сам Starlink называет Mini компактным портативным комплектом для использования как в дороге, так и дома.

На украинском рынке Starlink Mini стоит ориентировочно 18-20 тыс. грн. Цена зависит от магазина, комплектации и конкретной модели.

Starlink Standard

Для дома, квартиры или офиса больше подходит Starlink Standard. Это стационарный вариант с большей антенной и отдельным роутером.

Starlink отмечает, что Standard 4 предназначен для обычного домашнего пользования — просмотра видео, видеозвонков, онлайн-игр и других повседневных задач. В комплекте есть терминал, подставка, блок питания и Router Mini.

Цена Starlink Standard 4 — около 22-28 тыс. грн.

Сколько стоит Starlink сейчас

Цена самого оборудования и ежемесячная плата за интернет — это два разных расхода.

Терминал покупается один раз, а за использование спутникового интернета нужно ежемесячно платить по выбранному тарифу.

Starlink не устанавливает одну универсальную цену оборудования для всех пользователей. Стоимость комплекта зависит от рынка и конкретного заказа и показывается при оформлении на сайте Starlink.

При покупке оборудования непосредственно на сайте Starlink цена формируется для конкретной страны и адреса. К примеру, при оформлении комплекта для домашнего использования в Украине сайт показывает $474 за оборудование.

В эту сумму входит заказ оборудования Standard 4X за $450, а также предусмотренные при оформлении платежи.

То есть $474 — это не ежемесячная плата за Starlink, а сумма, которую сайт показывает к оплате при оформлении этого конкретного заказа. В дальнейшем за пользование услугой нужно платить ежемесячную абонентскую плату в соответствии с выбранным тарифом.

Сколько стоит Starlink в месяц в Украине

Кроме стоимости самого терминала, нужно ежемесячно оплачивать выбранный тариф. На официальном украинском сайте доступны следующие тарифы Starlink:

Домашний Lite — от $30 в месяц. Тарифы для домашнего интернета.

Путешественник 100GB — от $55 в месяц. Подходит для поездок и мобильного использования, включает в себя 100 ГБ высокоскоростного трафика.

Домашний — от $80 в месяц. Домашний интернет с более высокой производительностью и безлимитным трафиком.

Путешественник безлимитный — от $100 в месяц. Для мобильного использования с неограниченным высокоскоростным доступом в интернет.

Чем отличаются тарифы Starlink в Украине

Домашний Lite предназначен для использования в одном месте, например в доме или квартире. Он дешевле обычного домашнего, но во время наибольшей нагрузки скорость ниже. Starlink заявляет для Домашнего Lite скорость загрузки до 200 Мбит/с.

Домашний также рассчитан на дом или на другое постоянное место использования. На украинском сайте для него заявлена ​​максимальная скорость до 400+ Мбит/с. Данные в этом тарифе безлимитные.

Для тех, кому нужно пользоваться Starlink в разных местах, предусмотрены тарифы Путешественник.

Путешественник 100GB включает 100 ГБ высокоскоростного трафика в месяц. После использования этого объема интернет не исчезает, а Starlink продолжает предоставлять неограниченный доступ, но на более низкой скорости.

Путешественник безлимит предназначен для тех, кому нужен неограниченный высокоскоростной мобильный интернет. Starlink указывает, что этот тариф поддерживает использование более чем в 160 странах и территориях, где доступна услуга.

Достаточно ли просто купить терминал

Сам терминал без активного тарифа не обеспечит полноценный доступ в интернет.

Сначала приобретается оборудование, а затем через аккаунт Starlink активируется нужный тариф. Компания позволяет изменять тариф в зависимости от потребностей пользователя. Например, для сезонного использования можно приостановить полноценную услугу и перейти в режим паузы для тарифа там, где это возможно.

Тариф привязан к стране использования. Starlink отмечает, что, если пользователь постоянно переезжает в другую страну, ему нужно изменить страну аккаунта и оформить соответствующий сервис.

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