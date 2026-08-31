Під час відключень електроенергії одним із варіантів залишатися на зв’язку є супутниковий інтернет Starlink. Для його роботи потрібен спеціальний термінал, який приймає сигнал із супутників, а також оплачений тариф.

Скільки коштує Starlink у 2026 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чим відрізняються термінали Starlink

Starlink — це супутникова система інтернету компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску. Її особливість у тому, що для підключення не потрібна звична кабельна інтернет-мережа. Саме тому Starlink — чудовий варіант у місцях, де звичайний інтернет не працює через пошкодження мереж або тривалі відключення електроенергії.

Зараз дивляться

Скільки коштує Starlink Ілона Маска, залежить від типу обладнання та потреб. Зараз Starlink пропонує кілька варіантів обладнання. Вони відрізняються розміром, комплектацією та призначенням.

Скільки коштує Starlink Mini

Starlink Mini — компактний термінал, який насамперед розрахований на мобільне використання. Його можна брати із собою в поїздки, використовувати в автомобілі, на дачі, у невеликому приміщенні або там, де немає можливості встановити велике обладнання.

Головна перевага Mini — невеликі розміри та вага. Крім того, Wi-Fi-роутер уже вбудований безпосередньо в термінал, тому окремо купувати роутер для базового використання не потрібно. Сам Starlink називає Mini компактним портативним комплектом для використання як у дорозі, так і вдома.

На українському ринку Starlink Mini коштує орієнтовно 18-20 тис. грн. Ціна залежить від магазину, комплектації та конкретної моделі.

Starlink Standard

Для будинку, квартири або офісу більше підходить Starlink Standard. Це стаціонарний варіант із більшою антеною та окремим роутером.

Starlink зазначає, що Standard 4 призначений для звичайного домашнього користування — перегляду відео, відеодзвінків, онлайн-ігор та інших повсякденних завдань. У комплекті є термінал, підставка, блок живлення та Router Mini.

Ціна Starlink Standard 4 — близько 22-28 тис. грн.

Скільки коштує Starlink зараз

Ціна самого обладнання та щомісячна плата за інтернет — це дві різні витрати.

Термінал купується один раз, а за користування супутниковим інтернетом потрібно щомісяця платити за обраним тарифом.

При цьому Starlink не встановлює одну універсальну ціну обладнання для всіх користувачів. Вартість комплекту залежить від ринку та конкретного замовлення і показується під час оформлення на сайті Starlink.

Якщо купувати обладнання безпосередньо на сайті Starlink, ціна формується для конкретної країни та адреси. Наприклад, під час оформлення комплекту для домашнього використання в Україні сайт показує $474 за обладнання.

У цю суму входить замовлення обладнання Standard 4X за $450, а також передбачені під час оформлення платежі.

Тобто $474 — це не щомісячна плата за Starlink, а сума, яку сайт показує до сплати під час оформлення цього конкретного замовлення. Надалі за користування послугою потрібно сплачувати щомісячну абонентську плату відповідно до обраного тарифу.

Скільки коштує Starlink на місяць в Україні

Окрім вартості самого термінала, потрібно щомісяця оплачувати обраний тариф. На офіційному українському сайті доступні такі тарифи Starlink:

Домашній Lite — від $30 на місяць. Тариф для домашнього інтернету.

Мандрівний 100GB — від $55 на місяць. Підходить для поїздок і мобільного використання, включає 100 ГБ високошвидкісного трафіку.

Домашній — від $80 на місяць. Домашній інтернет із вищою продуктивністю та безлімітним трафіком.

Мандрівний безлімітний — від $100 на місяць. Для мобільного використання з необмеженим високошвидкісним доступом до інтернету.

Чим відрізняються тарифи Starlink в Україні

Домашній Lite призначений для використання в одному місці, наприклад, у будинку або квартирі. Він дешевший за звичайний Домашній, але під час найбільшого навантаження швидкість нижча. Starlink заявляє для Домашнього Lite швидкість завантаження до 200 Мбіт/с.

Домашній також розрахований на будинок або інше постійне місце використання. На українському сайті для нього заявлена максимальна швидкість до 400+ Мбіт/с. Дані в цьому тарифі безлімітні.

Для тих, кому потрібно користуватися Starlink у різних місцях, передбачені тарифи Мандрівний.

Мандрівний 100GB передбачає 100 ГБ високошвидкісного трафіку на місяць. Після використання цього обсягу інтернет не зникає, а Starlink продовжує надавати необмежений доступ, але на нижчій швидкості.

Мандрівний безлімітний призначений для тих, кому потрібен необмежений високошвидкісний мобільний інтернет. Starlink вказує, що цей тариф підтримує використання в понад 160 країнах і територіях, де доступна послуга.

Чи достатньо просто купити термінал

Сам термінал без активного тарифу не забезпечить повноцінний доступ до інтернету.

Спочатку купується обладнання, а потім через акаунт Starlink активується потрібний тариф. Компанія дозволяє змінювати тариф залежно від потреб користувача. Наприклад, для сезонного використання можна призупинити повноцінну послугу та перейти в режим паузи для тарифу там, де ця можливість доступна.

Тариф прив’язаний до країни використання. Starlink зазначає, що, якщо користувач постійно переїжджає в іншу країну, йому потрібно змінити країну облікового запису та оформити відповідний сервіс.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.