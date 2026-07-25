В работе ChatGPT произошел масштабный сбой. Сервис не работает по всему миру.

Это подтверждают данные Downdetector, отслеживающего сбои сервисов в режиме реального времени. Вскоре в американской организации OpenAI, занимающейся искусственным интеллектом, подтвердили сбой в работе ChatGPT.

Масштабный сбой в ChatGPT 25 июля 2026

Пользователи ChatGPT не могут загружать чаты, в частности, предварительные разговоры.

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Сбой начался примерно в 5:00 утра по восточному времени и влияет на пользователей во всем мире, в частности, на территории Соединенных Штатов Америки и Европы.

Отмечается, что ChatGPT зависает при загрузке анимации для боковой панели. Пользователи не могут отправлять сообщения, поскольку им выбивает ошибку о том, что якобы происходит слишком много запросов одновременно.

Этот сбой также влияет на платформу кодирования OpenAI – Codex. Однако OpenAI уже знает эти проблемы и пытается их решить.

– Мы исследуем проблему для перечисленных услуг, – говорится в заявлении компании.

В OpenAI отмечают, что приняли меры по исправлению и следят за ситуацией.

В воскресенье, 19 июля, в работе онлайн-сервиса ChatGPT произошел сбой. Тогда пользователи разных стран также сообщали о проблемах с его работой.

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