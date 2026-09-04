В швейцарском Цюрихе состоялась 36-я ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize).

Эта награда, являющаяся пародией на Нобелевскую премию, отмечает необычные научные исследования, которые “сначала заставляют людей смеяться, а затем заставляют их задуматься”.

В Швейцарии вручили Шнобелевскую премию 2026

Главной темой мероприятия стали грибы: зрителей развлекали оперной арией о грибах в исполнении нобелевских лауреатов в соответствующих костюмах, а также традиционным бросанием бумажных самолетиков.

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В этом году награды вручили в 10 категориях за исследования, охватывающие самые разные сферы жизни:

Экономика: ученые доказали, что представители высшего класса чаще других хватают конфеты из детских запасов и прибегают к неэтичному поведению.

ученые доказали, что представители высшего класса чаще других хватают конфеты из детских запасов и прибегают к неэтичному поведению. Химия: награду получило исследование, обнаружившее, что молоко тараканов содержит втрое больше энергии, чем обычное коровье.

награду получило исследование, обнаружившее, что молоко тараканов содержит втрое больше энергии, чем обычное коровье. Медицина: лауреатами стали авторы аэродинамического исследования процессов сморкания носа.

лауреатами стали авторы аэродинамического исследования процессов сморкания носа. Физика: премию получила разработка писсуаров, предотвращающих образование брызг.

премию получила разработка писсуаров, предотвращающих образование брызг. Биомеханика: награду завоевало исследование эволюционной истории поцелуев.

Также среди лауреатов оказался проект, авторы которого намеренно наступали на разные части ядовитой змеи, чтобы выяснить, что провоцирует животное на укус.

Ранее мы писали, что Шнобелевская премия переезжает в Европу из США. Организаторы обеспокоены усилением миграционной политики и проблемами с визами.

Шнобелевская премия намерена задержаться в Европе надолго. Церемония пройдет в Цюрихе каждые два года, а в промежуточные годы награждения планируют проводить в других европейских городах.

Источник : CNN

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